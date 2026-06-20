Lidl i Tomorrowland započinju strateško partnerstvo

Partnerstvo obuhvaća različite formate i događanja unutar svijeta Tomorrowlanda, uključujući Tomorrowland u Belgiji i Tomorrowland Winter u Francuskoj. Suradnja će službeno započeti na ovogodišnjem izdanju festivala u srpnju 2026., kada će Lidl posjetiteljima festivala u belgijskom Boomu ponuditi posebno osmišljenu Lidl pop-up trgovinu i Lidl pekarnicu, a na posebno označenim Fresh Food Stations punktovima posjetiteljima će biti dostupno i svježe voće.

Zajedničke vrijednosti i međunarodni doseg

Tomorrowland je jedan od najpoznatijih i najposjećenijih glazbenih festivala na svijetu koji svake godine okuplja stotine tisuća posjetitelja iz brojnih zemalja. Festival simbolizira međunarodno povezivanje, kulturnu razmjenu i zajedničko stvaranje nezaboravnih uspomena. Upravo taj međunarodni duh zajedništva čini temelj strateškog partnerstva s Lidlom.

Istovremeno, suradnja dodatno potvrđuje Lidlovu ambiciju da kupcima ponudi svježe proizvode, praktična rješenja i raznovrstan asortiman upravo ondje gdje se odvijaju svakodnevni i posebni životni trenuci.

Festivalska trgovina pokazuje širinu Lidlove ponude, od svježeg voća i povrća do grickalica i odabranih neprehrambenih proizvoda. Lidl pekarnica dodatno će obogatiti ponudu svježim pekarskim proizvodima. Partnerstvo također odražava zajedničku želju da kvalitetna i svježa hrana bude dostupna i pristupačna što većem broju ljudi.

"Tomorrowland okuplja ljude različitih nacionalnosti i kultura. Upravo taj osjećaj zajedništva, strasti i pozitivne energije čini ovo partnerstvo iznimno uzbudljivim za nas. Kao pouzdan partner aktivno doprinosimo stvaranju nezaboravnih trenutaka koji inspiriraju ljude.“ – istaknuo je Robin Ruschke, voditelj marketinga u Lidl Stiftung & Co. KG.

„Tomorrowland se temelji na povezivanju ljudi, pozitivnoj energiji i stvaranju nezaboravnih zajedničkih trenutaka. Veseli nas ovo partnerstvo s Lidlom, brendom koji je odavno prerastao okvire tradicionalne maloprodaje te nastavlja oduševljavati ljude inspirativnim idejama, uz kvalitetu i svježinu po kojima je prepoznatljiv. Zajedno želimo posjetiteljima festivala omogućiti da još lakše uživaju u svakom trenutku svog iskustva – od zajedničkih obroka i otkrivanja novih proizvoda do brige o sebi tijekom cijelog festivalskog iskustva.“ – rekao je Björn Declerck, međunarodni direktor partnerstava Tomorrowlanda.

PreZero pokreće kružnu transformaciju

Tamo gdje se okupljaju deseci tisuća ljudi nastaju privremeni gradovi, stvarajući idealno okruženje za europski projekt koji može poslužiti kao primjer dobre prakse. Upravo zato PreZero i Tomorrowland udružuju snage: postupnim unaprjeđenjem sustava gospodarenja otpadom na festivalskoj lokaciji partnerstvo će u praksi pokazati kako kružno gospodarenje resursima može pridonijeti jačanju europske resursne suverenosti.

Cilj partnerstva je dosljedno očuvanje vrijednih sirovina, smanjenje emisija CO₂ te približavanje koncepta kružnog gospodarstva međunarodnoj zajednici kroz interaktivno iskustvo. Kombinirajući industrijsku skalabilnost i digitalnu transparentnost, PreZero djeluje kao pokretač ove transformacije i snažan partner unutar ekosustava Schwarz Grupe.

Ova suradnja dio je Lidlove dugoročne predanosti stvaranju partnerstava koja povezuju ljude, jačaju zajednice i pozitivno doprinose svakodnevnom životu kupaca. Partnerstvo između Lidla i Tomorrowlanda planirano je za razdoblje od pet festivalskih sezona.