Poznata glumica postala majka: S partnerom Christopherom Abbottom dobila svoje prvo dijete

Glumica Aubrey Plaza (42) i Christopher Abbott (40) dočekali su svoje prvo dijete samo malo više od godinu dana nakon prvih šuškanja o njihovoj vezi. Vezu su u početku skrivali od javnosti, a prve glasine pojavile su se u ljeto 2025., a trudnoću je Aubreyn glasnogovornik potvrdio u travnju 2026. godine. Kako piše TMZ, glumica je proteklog vikenda snimljena u New Yorku s bebom. Izvori bliski paru navodno tvrde da je rodila tijekom posljednjeg tjedna srpnja.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Od suradnika do ljubavnika

Poznata glumica, svog je dvije godine mlađeg dečka upoznala na setu psihološke drame 'Black Bear', kojeg je napisao i režirao Lawrence Michael Levine (50), Plaza i Abbott utjelovili su filmaše Allison i Gabea. Njihovi likovi suočavaju se s promjenama vlastitog identiteta, a cijelom pričom prožima se snažna atmosfera neizvjesnosti. Par je ponovno udružio snage u kazalištu, ovoga puta u off-Broadway produkciji drame „Danny and the Deep Blue Sea“ autora Johna Patricka Shanleyja (75), koja je s prikazivanjem započela u listopadu 2023. godine.

Foto: Tricia Baron/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nakon teških trenutaka stigla sreća

Nakon nekoliko godina braka s redateljem i scenaristom Jeffom Baenom, glumica se od njega razišla u rujnu 2024. godine. Baena je u siječnju sljedeće godine preminuo, što je za Plazu bilo iznimno teško i bolno razdoblje.

Baena je preminuo 3. siječnja 2025. godine, u 48. godini života. Tijekom njihove suradnje režirao je četiri filma u kojima je Plaza imala glumačke uloge – „Life After Beth“, „Joshy“, „The Little Hours“ i „Spin Me Round“. Njegovu je smrt glumica tada opisala kao „nezamislivu tragediju“, dok je u kasnijem razgovoru s kolegicom Amy Poehler otvoreno govorila o tome koliko joj je teško nositi se s gubitkom, opisavši tugu kao „svakodnevnu borbu“.

Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

U travnju je Plaza potvrdila da je trudna, a tada nije skrivala uzbuđenje zbog dolaska djeteta. „Oduvijek sam htjela vidjeti kako je to“, kazala je tom prilikom.