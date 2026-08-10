Poznata glumica postala majka: S partnerom Christopherom Abbottom dobila svoje prvo dijete
Poznati par, Aubrey Plaza i Christopher Abbott postali su roditelji, a strani mediji pišu kako je glumica sretnu vijest već tjednima uspješno skrivala od javnosti
Glumica Aubrey Plaza (42) i Christopher Abbott (40) dočekali su svoje prvo dijete samo malo više od godinu dana nakon prvih šuškanja o njihovoj vezi. Vezu su u početku skrivali od javnosti, a prve glasine pojavile su se u ljeto 2025., a trudnoću je Aubreyn glasnogovornik potvrdio u travnju 2026. godine. Kako piše TMZ, glumica je proteklog vikenda snimljena u New Yorku s bebom. Izvori bliski paru navodno tvrde da je rodila tijekom posljednjeg tjedna srpnja.
Od suradnika do ljubavnika
Poznata glumica, svog je dvije godine mlađeg dečka upoznala na setu psihološke drame 'Black Bear', kojeg je napisao i režirao Lawrence Michael Levine (50), Plaza i Abbott utjelovili su filmaše Allison i Gabea. Njihovi likovi suočavaju se s promjenama vlastitog identiteta, a cijelom pričom prožima se snažna atmosfera neizvjesnosti. Par je ponovno udružio snage u kazalištu, ovoga puta u off-Broadway produkciji drame „Danny and the Deep Blue Sea“ autora Johna Patricka Shanleyja (75), koja je s prikazivanjem započela u listopadu 2023. godine.
Nakon teških trenutaka stigla sreća
Nakon nekoliko godina braka s redateljem i scenaristom Jeffom Baenom, glumica se od njega razišla u rujnu 2024. godine. Baena je u siječnju sljedeće godine preminuo, što je za Plazu bilo iznimno teško i bolno razdoblje.
Baena je preminuo 3. siječnja 2025. godine, u 48. godini života. Tijekom njihove suradnje režirao je četiri filma u kojima je Plaza imala glumačke uloge – „Life After Beth“, „Joshy“, „The Little Hours“ i „Spin Me Round“. Njegovu je smrt glumica tada opisala kao „nezamislivu tragediju“, dok je u kasnijem razgovoru s kolegicom Amy Poehler otvoreno govorila o tome koliko joj je teško nositi se s gubitkom, opisavši tugu kao „svakodnevnu borbu“.
U travnju je Plaza potvrdila da je trudna, a tada nije skrivala uzbuđenje zbog dolaska djeteta. „Oduvijek sam htjela vidjeti kako je to“, kazala je tom prilikom.