Neočekivan potez Dinama: Stoper odlazi u Ligue 1

Raul Torrente napušta Maksimir, barem privremeno. Dinamov 24-godišnji stoper karijeru će nastaviti u Francuskoj, gdje će kao posuđeni igrač godinu dana nositi dres Le Mansa, novog člana Ligue 1, prenose Sportske.

Španjolac je nakon teške ozljede koljena dugo bio izvan terena. U derbiju s Hajdukom prošlog svibnja, nakon duela s Markom Livajom, stradao mu je prednji križni ligament, zbog čega je gotovo godinu dana pauzirao. Vratio se tek krajem prošle sezone, u utakmici protiv Lokomotive.

Ove sezone nije dobio priliku kod Marija Kovačevića, koji u obrani trenutačno računa na McKennu, Domíngueza, Galešića, Radeljića i ostale opcije.

Torrente je u Dinamo stigao iz Granade u ljeto 2024. godine. Za Modre je ukupno upisao 30 nastupa, uz dva pogotka i jednu asistenciju.

Njegov novi klub Le Mans prošle je sezone izborio povratak u Ligue 1 nakon čak 16 godina. Do promocije je stigao drugim mjestom u Ligue 2, iza prvaka Troyesa.