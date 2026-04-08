Slavna glumica čeka prvo dijete, godinu dana nakon tragične smrti supruga

Slavna američka glumica Aubrey Plaza (41) očekuje svoje prvo dijete s partnerom, glumcem Christopherom Abbottom (40). Vijest, koju je potvrdio njezin glasnogovornik, dolazi nešto više od godinu dana nakon iznenadne i tragične smrti njezinog supruga, redatelja Jeffa Baene, te označava novo i sretnije poglavlje za zvijezdu serija Bijeli lotos i Parks and Recreation.

Izvor blizak paru za magazin People izjavio je kako je trudnoća bila "prekrasno iznenađenje nakon emocionalno teške godine" te da se oboje osjećaju blagoslovljeno. Očekuje se da će dijete na svijet doći ove jeseni.

Novo poglavlje s kolegom i partnerom

Iako su Plaza i Abbott svoju vezu uglavnom držali podalje od očiju javnosti, njihova suradnja i bliskost traju već godinama. Par je zajedno glumio u hvaljenom nezavisnom filmu Crni medvjed (Black Bear) iz 2020. godine, a njihova profesionalna kemija ponovno je došla do izražaja krajem 2023. na kazališnim daskama.

Godina obilježena tugom

Vijest o prinovi stigla je nakon iznimno bolnog razdoblja za glumicu. Njezin suprug, redatelj i scenarist Jeff Baena, preminuo je u siječnju 2025. godine u dobi od 47 godina. Kasnije je potvrđeno da je uzrok smrti bilo samoubojstvo. Iako su Plaza i Baena, koji su bili u vezi od 2011. i vjenčali se 2021. godine, bili razdvojeni od rujna 2024., ostali su u bliskom kontaktu, a njegova smrt duboko ju je potresla.

U kolovozu 2025. godine, gostujući u podcastu svoje kolegice Amy Poehler (54), Plaza je otvoreno progovorila o suočavanju s tugom. "Dobro sam, funkcioniram i zahvalna sam što se krećem kroz svijet. Mislim da sam u redu, ali to je svakodnevna borba, očito", rekla je tada. Svoju bol usporedila je s golemim ponorom. "Postoji ogroman ocean užasa koji je uvijek tu. Ponekad samo želim zaroniti u njega i biti u njemu. Ponekad ga samo gledam, a ponekad pokušavam pobjeći od njega. Ali, on je uvijek tu."

