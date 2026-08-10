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NEVJEROJATNO /

Pogledajte ovaj zaron! Mađarica na Lastovu postavila svjetski rekord na 107 metara

Pogledajte ovaj zaron! Mađarica na Lastovu postavila svjetski rekord na 107 metara
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Natjecanje nije samo prilika za vrhunske sportske rezultate, već i važna platforma za promociju Hrvatske kao destinacije aktivnog i održivog turizma

10.8.2026.
9:53
Vehmir Džakmić
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Na području Parka prirode Lastovsko otočje održano je još jedno izdanje međunarodnog natjecanja u ronjenju na dah na kojem je Mađarica Zsofia Torocsik ostvarila svjetski rekord u dicsiplini FIM zaronom na 107 metara.

Natjecanje je organizirano u suradnji Adriatic Freediving, AIDA Hrvatske i Parka prirode Lastovsko otočje, koji već četvrtu godinu zaredom pruža podršku ovom jedinstvenom sportskom događaju, a i ove je godine okupilo neke od najboljih svjetskih i hrvatskih ronilaca na dah.

Zahvaljujući iznimnim prirodnim uvjetima, kristalno čistom moru i velikim dubinama u blizini obale, Lastovsko otočje posljednjih godina postalo je jedno od najcjenjenijih odredišta za dubinsko ronjenje na dah u organizaciji Adriatic Freediving, te baza za ljetne kampove koji privlače ronioce iz cijelog svijeta.

Torocsik je u disciplini CWTB zaronila na 114 metara dubine, ali taj je rekord nakon pregleda usporenih snimki poništen zbog povlačenja pri izronu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanda Delija (@sandadelija)

 

 

 

Gotovo cijela hrvatska reprezentacija odradila je dio priprema, a Splićanin Toma Čelar napravio je najveći pomak u gotovo svim disciplinama, te se raduje nastupu na nadolazećem svjetskom prvenstvu na Cipru u Listopadu. Sanda Delija i Petar Klovar ove godine nisu napadali rekorde, nadamo se da čuvaju to za svjetsko prvenstvo. Vitomir Maričić bio je u ulozi glavnog sigurnosnog ronioca za najdublje ronioce koji su ove godine osim iz Hrvatske bili iz Njemačke, Argentine i Mađarske te su podijelili postolje.

Natjecanje nije samo prilika za vrhunske sportske rezultate, već i važna platforma za promociju Hrvatske kao destinacije aktivnog i održivog turizma. Dolazak sportaša, trenera i pratećih timova iz različitih zemalja doprinosi međunarodnoj prepoznatljivosti Lastova te predstavlja prirodne ljepote i vrijednosti Parka prirode publici diljem svijeta.

Ronjenje na dah jedan je od rijetkih sportova koji vrhunska natjecanja može organizirati u gotovo netaknutom prirodnom okruženju, uz minimalan utjecaj na okoliš. Ovo natjecanje jedno je od rijetkih koje se održava u zaštićenom morskom području, što dodatno naglašava važnost događaja i ekološku komponentu ovog sporta. Upravo zato suradnja s Parkom prirode Lastovsko otočje predstavlja primjer kako se zaštita prirode i vrhunski sport mogu uspješno nadopunjavati.

Ovogodišnje izdanje natjecanja ponovno je okupilo međunarodnu konkurenciju i potvrdilo visoku organizacijsku razinu događaja, kao i rastući ugled Hrvatske na svjetskoj freediving sceni. World Record status natjecanja znači da su udovoljeni najviši kriteriji suđenja, sigurnosti, organizacije i poštivanja antidoping kodeksa.

Ronjenje Na DahLastovo
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