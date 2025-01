Preminuo suprug popularne holivudske glumice: Pronađen mrtav u njihovom domu

Filmski redatelj i suprug popularne glumice Aubrey Plaze, Jeff Baena, preminuo je u dobi od 47 godina. Njegovo tijelo pronašao je osobni asistent u petak ujutro, oko 10:30, u njegovom domu u Los Angelesu. Kako prenosi TMZ, policija je potvrdila da nema znakova nasilja te da je redatelj preminuo na licu mjesta.

Obitelj preminulog redatelja izrazila je neizmjernu tugu i zatražila privatnost u ovim teškim trenucima.

"Duboko smo shrvani ovom viješću", navodi se u izjavi koju su podijelili s medijima.

Foto: Profimedia Aubrey Plaza i Jeff Baena

Jeff Baena bio je poznat po svom radu na filmovima poput "Life After Beth" ("Život poslije Beth") i "The Little Hours", koji su mu donijeli priznanje na nezavisnoj filmskoj sceni. Nakon završetka studija filma na Sveučilištu New York, Baena se preselio u Los Angeles kako bi započeo svoju karijeru. Na početku je surađivao s renomiranim redateljima poput Roberta Zemeckisa i Davida O. Russella, što mu je pomoglo da se afirmira u filmskoj industriji.

Njegova supruga, glumica Aubrey Plaza, 2021. godine otkrila je na Instagramu da su se ona i Jeff vjenčali nakon desetljeća veze. Aubrey je poznata po svojim ulogama u serijama i filmovima poput "Parkovi i rekreacija", "Bijeli lotus" i nadolazećem projektu "Megalopolis".

