Objavljen redoslijed izvođača u finalu Eurosonga: Pogledajte koja nastupa grupa Lelek

Završene su obje polufinalne večeri Eurosonga koji se ove godine održava u Beču.

Napokon je poznato kojim će redom 25-ero finalista predstaviti svoju zemlju u finalu u subotu.

Natjecatelji su mogli izvući prvi dio finala, drugi dio finala ili izbor producenta, a nakon njihova izvlačenja složen je raspored prema kojem bi svi mogli doći do izražaja.

Naše predstavnice, grupa LELEK - nastupaju točno u sredini, dobile su 13. mjesto. Susjedi Srbi i njihov bend Lavina nastupaju deveti.

Večer će otvoriti danski predstavnik koji je ujedno i jedan od favorita za pobjedu, a zatvoriti domaćin - Austrija.

Redoslijed izvođača u finalu 70. Eurosonga:

Danska – Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Njemačka – Sarah Engels – Fire Izrael – Noam Bettan – Michelle Belgija – ESSYLA – Dancing on the Ice Albanija – Alis – Nân Grčka – Akylas – Ferto Ukrajina – LELÉKA – Ridnym Australija – Delta Goodrem – Eclipse Srbija – LAVINA – Kraj Mene Malta – AIDAN – Bella Češka – Daniel Zizka – CROSSROADS Bugarska – DARA – Bangaranga Hrvatska – LELEK – Andromeda Ujedinjeno Kraljevstvo – LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei Francuska – Monroe – Regarde ! Moldova – Satoshi – Viva, Moldova! Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Poljska – ALICJA – Pray Litva – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Švedska – FELICIA – My System Cipar – Antigoni – JALLA Italija – Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Norveška – JONAS LOVV – YA YA YA Rumunjska – Alexandra Căpitănescu – Choke Me Austrija – COSMÓ – Tanzschein

Može li grupa Lelek do pobjede na Eurosongu? Može Ne može Ne pratim Eurosong

Djevojkama je ovo mjesto nažalost donijelo i trenutačno lošiji poredak na eurovizijskim ljestvicama. Čim je objavljen redoslijed nastupa, djevojke su pale s 11. na 13, a trenutačno su na 15. mjestu.