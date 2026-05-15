Objavljen redoslijed izvođača u finalu Eurosonga: Pogledajte koja nastupa grupa Lelek
Susjedna Srbija i njihov bend Lavina nastupaju deveti
Završene su obje polufinalne večeri Eurosonga koji se ove godine održava u Beču.
Napokon je poznato kojim će redom 25-ero finalista predstaviti svoju zemlju u finalu u subotu.
Natjecatelji su mogli izvući prvi dio finala, drugi dio finala ili izbor producenta, a nakon njihova izvlačenja složen je raspored prema kojem bi svi mogli doći do izražaja.
Naše predstavnice, grupa LELEK - nastupaju točno u sredini, dobile su 13. mjesto. Susjedi Srbi i njihov bend Lavina nastupaju deveti.
Večer će otvoriti danski predstavnik koji je ujedno i jedan od favorita za pobjedu, a zatvoriti domaćin - Austrija.
Redoslijed izvođača u finalu 70. Eurosonga:
- Danska – Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Njemačka – Sarah Engels – Fire
- Izrael – Noam Bettan – Michelle
- Belgija – ESSYLA – Dancing on the Ice
- Albanija – Alis – Nân
- Grčka – Akylas – Ferto
- Ukrajina – LELÉKA – Ridnym
- Australija – Delta Goodrem – Eclipse
- Srbija – LAVINA – Kraj Mene
- Malta – AIDAN – Bella
- Češka – Daniel Zizka – CROSSROADS
- Bugarska – DARA – Bangaranga
- Hrvatska – LELEK – Andromeda
- Ujedinjeno Kraljevstvo – LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
- Francuska – Monroe – Regarde !
- Moldova – Satoshi – Viva, Moldova!
- Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Poljska – ALICJA – Pray
- Litva – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Švedska – FELICIA – My System
- Cipar – Antigoni – JALLA
- Italija – Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Norveška – JONAS LOVV – YA YA YA
- Rumunjska – Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Austrija – COSMÓ – Tanzschein
Djevojkama je ovo mjesto nažalost donijelo i trenutačno lošiji poredak na eurovizijskim ljestvicama. Čim je objavljen redoslijed nastupa, djevojke su pale s 11. na 13, a trenutačno su na 15. mjestu.