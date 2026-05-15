UKLETI BROJ ILI ZLATNA SREDINA? /

Objavljen redoslijed izvođača u finalu Eurosonga: Pogledajte koja nastupa grupa Lelek
Foto: Heikki Saukkomaa/imago stock&people/Profimedia

Susjedna Srbija i njihov bend Lavina nastupaju deveti

15.5.2026.
6:43
J.S.
Heikki Saukkomaa/imago stock&people/Profimedia
Završene su obje polufinalne večeri Eurosonga koji se ove godine održava u Beču. 

Napokon je poznato kojim će redom 25-ero finalista predstaviti svoju zemlju u finalu u subotu. 

Natjecatelji su mogli izvući prvi dio finala, drugi dio finala ili izbor producenta, a nakon njihova izvlačenja složen je raspored prema kojem bi svi mogli doći do izražaja.

Naše predstavnice, grupa LELEK - nastupaju točno u sredini, dobile su 13. mjesto. Susjedi Srbi i njihov bend Lavina nastupaju deveti.

Večer će otvoriti danski predstavnik koji je ujedno i jedan od favorita za pobjedu, a zatvoriti domaćin - Austrija. 

Redoslijed izvođača u finalu 70. Eurosonga:

  1. Danska –  Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Njemačka – Sarah Engels – Fire
  3. Izrael – Noam Bettan – Michelle
  4. Belgija – ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Albanija – Alis – Nân
  6. Grčka – Akylas – Ferto
  7. Ukrajina – LELÉKA – Ridnym
  8. Australija – Delta Goodrem – Eclipse
  9. Srbija – LAVINA – Kraj Mene
  10. Malta – AIDAN – Bella
  11. Češka –  Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Bugarska – DARA – Bangaranga
  13. Hrvatska – LELEK – Andromeda
  14. Ujedinjeno Kraljevstvo – LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Francuska – Monroe – Regarde !
  16. Moldova – Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Poljska – ALICJA – Pray
  19. Litva – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Švedska – FELICIA – My System
  21. Cipar – Antigoni – JALLA
  22. Italija – Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Norveška – JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Rumunjska – Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Austrija – COSMÓ – Tanzschein

Može li grupa Lelek do pobjede na Eurosongu?

Djevojkama je ovo mjesto nažalost donijelo i trenutačno lošiji poredak na eurovizijskim ljestvicama. Čim je objavljen redoslijed nastupa, djevojke su pale s 11. na 13, a trenutačno su na 15. mjestu. 

