PROGNOZE /

Nakon druge polufinalne večeri Hrvatska pala na ljestvicama...
Foto: Profimedia/Screenshot Eurovisionworld.com

Velika promjena dogodila se i na vrhu. Finska ostaje nedodirljiva s 38 posto šanse za pobjedu, ali Australija je prestigla drugu Grčku koja je sada treća

15.5.2026.
7:00
J.S.
Profimedia/Screenshot Eurovisionworld.com
Završile su obje polufinalne večeri 70. Eurosonga i poznato je kojim će redoslijedom zemlje nastupiti u velikom subotnjem finalu. Hrvatska je dobila zlatnu sredinu, ali moglo bi se reći i 'ukleti' broj 13.  

No, ono što bi fanove Eurosonga moglo zabrinuti, su eurovizijske ljestvice, odnosno prognoze za pobjedu. Grupa Lelek je nakon prvog polufinala skočila na ljestvicama i bila 11. No, nakon jučerašnjih nastupa preostalih zemalja, Hrvatska je pala na prognozama.

Trenutačno nam se predviđa 15. mjesto, prestiglo nas je nekoliko zemalja, ali vrijedi napomenuti da što se tiče glasova žirija - tu se trenutačno nalazimo na visokom 10. mjestu, a što se tiče glasova publike - trenutačno smo na 14. mjestu. 

Velika promjena dogodila se i na vrhu. Finska ostaje nedodirljiva s 38 posto šanse za pobjedu, ali Australija je prestigla drugu Grčku koja je sada treća, a slijede ih Izrael i Danska.

