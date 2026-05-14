Državna TV se izrugala Lelekicama: Izraelska novinarka za Direkt oštro osudila sramotan ispad

Od svih zemalja koje nastupaju na Eurosongu, ali baš od svih, kada bi se morala izabrati jedna s čijom se poviješću i religijom nije za šaliti – logično, to bi bio Izrael. Nacija koja je itekako svjesna osjetljivosti određenih simbola i poruka. No, upravo je tamo osoba zadužena za društvene mreže državne televizije pokušala biti duhovita, vjerojatno ni ne sluteći kakvu će lavinu izazvati.

"One su naše sestre! Lelek – Leleka, mi apsolutno volimo tu pjesmu. Kakav snažan glas svih tih cura", kaže novinar Sashko iz Ukrajine, a novinar Nikolaj Bonde Nielsen iz Danske dodaje: "Mislim da je na neki način intenzivno, ali također i hipnotizirajuće".

"Baš smo svi komentirali da na Euroviziji Hrvatska ima jako velike šanse s obzirom na to da je to jedina kvalitetna etno pjesma", kaže novinar Ognjen Nestorović iz Srbije.

Tako su etno pjesmu doživjeli Ukrajinci, Danci i Srbi, a ovako izraelska državna televizija: "Kad pretjeraš s tetovažama kanom u Eilatu". Rugali su se njihovim tetovažama, usporedivši ih s henna-tetovažama iz turističkog Eilata.

Reagirale Lelekice

Šala je to zbog koje se izraelska državna televizija ispričala nakon što su ih organizatori Eurosonga opomenuli. Odmah su izbrisali objavu i rekli da im nije bila namjera nikoga uvrijediti.

"Mi nismo odabrale ovu pjesmu bez razloga. Nama se od početka svidjela tematika i mislimo da je tada bila ekstremno važna, baš kao što je i danas. Mislim da možemo puno naučiti od tih žena koje su se žrtvovale i od snage koju su pokazale. Mislim da bi svi trebali primijeniti malo te snage i u današnje vrijeme", poručila je Korina Olivia Rogić iz grupe Lelek.

Izraelska novinarka: 'Ispričavamo se Hrvatima'

U Beču nismo pronašli kolege s KAN-a, ali zato smo o svemu popričali s drugim izraelskim novinarima.

"Na našoj stranici Euromix kritizirali smo taj postupak jer mislimo da je to nepoštovanje prema hrvatskoj naciji. KAN se za to ispričao i, iako nismo s te televizije, ispričavamo se Hrvatima. Mislimo da trebamo poštovati druge nacije ako očekujemo da i druge nacije poštuju nas", kaže novinarka Chacha iz Izraela.

I nije kolegica iz Izraela jedina kojoj je objava bila neprimjerena.

"Bilo je potpuno nepotrebno. Dovoljno je napetosti oko Izraela ovdje, ja mislim. Tako da se možda samo trebaju malo stišati i pustiti druge na miru", kaže Bonde Nielsen.

"U odnosu na sve što se događa vezano uz Izrael na samom natjecanju, iznenadila nas je i odluka organizatora koji su brzo reagirali. Televizija KAN uklonila je tu nakaradnu, da ne kažem sramnu izjavu, odnosno objavu. Mislim da je Izraelu isto kao što je bilo i prošle godine u Baselu", kaže Nestorović.

'Čuo sam puno zviždanja'

A Izraelci već treću godinu od početka rata u Gazi i dalje ovdje nastupaju, zbog čega je ovih dana bilo i manjih prosvjeda. Četvrtog dana eurovizijskog tjedna još nismo naišli na veće prosvjede. Tu i tamo vidi se pokoja izvješena palestinska zastava, ali većih incidenata nije bilo. Vidjet ćemo hoće li tako ostati i do finala, budući da bečka policija u subotu očekuje više od 3000 prosvjednika.

Podsjetimo i na recentnu povijest Izraela na Eurosongu otkad se zbog njih prosvjeduje. Prije dvije godine u Malmö su išli s pjesmom kojoj su morali mijenjati naziv i dio teksta koji je aludirao na Hamasov napad 7. listopada 2023. Godinu kasnije u Basel su poslali Yuval Raphael, djevojku koja se do tada nije bavila pjevanjem, ali je upravo taj napad preživjela tako što se osam sati skrivala ispod mrtvih tijela. I evo nas na Eurosongu 2026., kada Izrael nastupa s pjesmom "Michelle", koju je napisala upravo prošlogodišnja predstavnica.

"Čuo sam, prije svega, na samom početku, puno zviždanja. To je u redu, to je dio svega toga. No, nakon nekoliko sekundi osjetio sam ogroman val nezaboravne ljubavi i podrške", rekao je Noam Bettan, predstavnik Izraela na Eurosongu.

Noam Bettan je peti na rang-listama za osvajanje Eurosonga. A kako Izrael uvijek dobije puno glasova publike, pravila su se malo promijenila – ove godine jednaku težinu u glasovanju imaju i publika i žiri.