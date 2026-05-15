'JEDVA ČEKAJU NASTUP' /

Hrvatska strašno dobro kotira kod obožavatelja Eurosonga u Beču: Otkrili što očekuju

U subotu navečer očekuje nas finale 70. Eurosonga, a petak poslijepodne i navečer djevojke iz grupe Lelek provode uvježbavajući svoj nastup

15.5.2026.
21:38
Rikardo Stojkovski
Ususret  finalu Eurosonga, RTL-ov novinar i reporter Rikardo Stojkovski javio se iz Beča te pokazao kako izgleda ta eurovizijska glazbena euforija.

I dok su obožavatelji Eurosonga veselo okupljeni ispred dvorane, naše djevojke iz grupe Lelek u petak su imale gust raspored. Prije večernje generalne probe pred žirijem, oko 16 sati također su bile na probi koja je, kako je Stojkovskom otkrila jedna od članica grupe, prošla odlično.

Foto: Profimedia

"Iako su umorne, iako je intenzivan tjedan iza njih, one zapravo jedva čekaju opet nastupati pred cijelom Europom", otkrio je Rikardo Stojkovski iz Beča.

Atmosfera u Beču prije finala je jako glasna, puno je glazbe i plesa, a vjerni obožavatelji Eurosonga pristigli su iz svih krajeva svijeta. Naravno, tu su i hrvatski pratitelji najvećeg glazbenog spektakla.

"Zabava je odlična. Osjeti se baš Eurosong raspoloženje. Sve je puno Eurosong partija, pjesma svuda odjekuje. Atmosfera je stvarno fantastična", rekao je za RTL Danas Mislav Rukavina, obožavatelj Eurosonga koji je iz Hrvatske stigao u glavni grad Austrije na finale.

"Ja očekujem Top 5, a možda i Top 3", dodao je za RTL Danas veliki obožavatelj Eurosonga, Mislav Bosančić koji je grupu Lelek gledao i u polufinalu u utorak, ali i Baby Lasagnu kako nastupa u Švedskoj.

Uspoređujući organizaciju Eurosonga u Austriji i Švedskoj, Bosančić je istaknuo kako je u Beču bolja atmosfera i bolje okupljalište obožavatelja, popularni „Eurosong Village“.

Eurosong 2026.Eurovizija 2026.Lelek
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
