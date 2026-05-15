'CURE, SAMO GAS' /

Baby Lasagna se prisjetio svog nastupa i tvrdi: 'One bi mogle napraviti nešto neviđeno'

Uoči subotnjeg finala Eurosonga, Baby Lasagna u razgovoru za RTL poslao je poruku podrške hrvatskim predstavnicama istaknuvši da već sada mogu biti ponosne na plasman u finale

15.5.2026.
21:00
Maja Oštro Flis
Ususret subotnjem finalu Eurosonga, RTL-ova novinarka i reporterka Maja Oštro Flis razgovarala je s Baby Lasagnom, glazbenikom koji je svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" ispisao povijest hrvatskih predstavnika na Eurosongu, ali i povijest hrvatske glazbe uopće.

"Ne znam kako se one osjećaju, ali ja sam bio napet. Bio sam napet podosta, ali sam sve to nekako zakopavao ispod serija, druženja s prijateljima i slično. Pokušao sam se distancirati od tog straha", prisjetio se Marko Purišić svojih osjećaja uoči nastupa na Euroviziji 2024. godine.

Foto: nearchos/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Vraćajući se u tu 2024. godinu kada je čitava Hrvatska plesala Markov prepoznatljiv ples i kuću krasila davno zaboravljenim čipkastim tabletićima, popularni Istrijan rekao je kako je, unatoč čitavoj euforiji, dobro spavao.

Kako su producenti Eurovizije donijeli odluku o rednom broju nastupa i Baby Lasagne i naših djevojaka iz grupe Lelek, Baby Lasagna jasno je poručio kako redni broj 13. gleda kao prednost Hrvatske na ovogodišnjem finalu: "Ja nisam bio toliki ekspert, ali govorili smo da je 23. mjesto odlično. Mislim da je i 13. Mislim da je lakše biti prije, riješiti se toga pa si gotov. Možeš popiti vino i smiriti se malo."

Foto: Profimedia

Da djevojke mogu napraviti ozbiljnu karijeru, uopće ne sumnja: "Sada im je sigurno vrijeme da naprave karijeru. Mislim da će se super predstaviti. Imaju neku posebnu priču, poseban ton, poseban štih i mislim da bi baš zato mogle napraviti nešto što dosad nismo vidjeli."

"Ja bih rekao curama da već mogu biti ponosne što su u finalu. Mi iz Hrvatske gledamo i pratimo. Mogu biti sretne. Kako god da završilo, evo sada smo pričali iza kamere da su super. Stvarno smo ponosni na njih. Neka si drže to na umu i bit će sve ok“, rekao je naš Baby Lasagna te poruku ohrabrenja simpatično završio rekavši: "Cure, samo gas."

