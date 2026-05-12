Jedna utakmica dijeli Jakirovića od bogatstva i Premier lige: Evo koliko bi mogli zaraditi

Sergej Jakirović odveo je Hull City u finale doigravanja za ulazak u Premier Ligu nakon pobjede 2:0 protiv Millwalla. Nakon prvog susreta bez pogodaka u Hullu, Jakirovićeva momčad slavila je u gostima golovima Mohameda Belloumija i Joea Gelhardta.

U finalu play-offa, koje će se igrati 23. svibnja na Wembley Stadium, Hull će igrati protiv pobjednika dvoboja Middlesbrough F.C. i Southampton F.C.. Njihov prvi susret završio je 0:0, a uzvrat je u utorak navečer u Southamptonu.

Finale doigravanja za Premier ligu često se naziva “najskupljom utakmicom na svijetu” jer pobjedniku donosi oko 200 milijuna funti prihoda kroz nagrade, televizijska prava i komercijalne prihode, dok poraženi ostaje bez plasmana i ogromnog financijskog poticaja.

Posebnu težinu Hullovu uspjehu daje činjenica da je klub veći dio sezone bio pod financijskim pritiskom. Nakon Jakirovićeva dolaska klub je kažnjen zbog lošeg financijskog poslovanja te mu je izrečena zabrana transfera tijekom tri prijelazna roka. Unatoč tome, uspjeli su izboriti nastup na Wembleyu i ostati korak do povratka u elitni rang engleskog nogometa.

