LOVA DO KROVA

Jedna utakmica dijeli Jakirovića od bogatstva i Premier lige: Evo koliko bi mogli zaraditi

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Posebnu težinu Hullovu uspjehu daje činjenica da je klub veći dio sezone bio pod financijskim pritiskom

12.5.2026.
8:29
Sportski.net
Sergej Jakirović odveo je Hull City u finale doigravanja za ulazak u Premier Ligu nakon pobjede 2:0 protiv Millwalla. Nakon prvog susreta bez pogodaka u Hullu, Jakirovićeva momčad slavila je u gostima golovima Mohameda Belloumija i Joea Gelhardta.

U finalu play-offa, koje će se igrati 23. svibnja na Wembley Stadium, Hull će igrati protiv pobjednika dvoboja Middlesbrough F.C. i Southampton F.C.. Njihov prvi susret završio je 0:0, a uzvrat je u utorak navečer u Southamptonu.

Finale doigravanja za Premier ligu često se naziva “najskupljom utakmicom na svijetu” jer pobjedniku donosi oko 200 milijuna funti prihoda kroz nagrade, televizijska prava i komercijalne prihode, dok poraženi ostaje bez plasmana i ogromnog financijskog poticaja.

Posebnu težinu Hullovu uspjehu daje činjenica da je klub veći dio sezone bio pod financijskim pritiskom. Nakon Jakirovićeva dolaska klub je kažnjen zbog lošeg financijskog poslovanja te mu je izrečena zabrana transfera tijekom tri prijelazna roka. Unatoč tome, uspjeli su izboriti nastup na Wembleyu i ostati korak do povratka u elitni rang engleskog nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Sin Sergeja Jakirovića predvodi novu generaciju: 'Finale? Vjerujemo da možemo!'

Sergej JakirovićWembleyPremier League
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
