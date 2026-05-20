Jakirović pred Wembley dotaknuo se početaka: 'Svi su nas vidjeli kao kandidate za ispadanje!'

Hull City je na korak do povratka u Premier ligu, a za ulazak u elitni rang engleskog nogometa igrat će protiv Middlesbrougha u finalu doigravanja na Wembleyju u subotu od 17:30 sati.

Do ove završne utakmice Hull je stigao nakon turbulentne sezone i dodatne afere koja je potresla ligu, ali i promjene u rasporedu doigravanja nakon što je Southampton izbačen iz utrke. Na kultnom Wembleyju tako će se odlučivati o posljednjem putniku u Premier ligu.

Velike zasluge za ovaj uspjeh idu hrvatskom treneru Sergeju Jakiroviću, koji je preuzeo momčad kojoj su gotovo svi predviđali borbu za opstanak, pa čak i ispadanje iz Championshipa. Suprotno svim očekivanjima, Jakirović je s ekipom odradio sezonu iznad prognoza i doveo je do samog vrha borbe za promociju.

Nakon 46 odigranih kola u ligi od 24 kluba, Hull je završio na 6. mjestu, posljednjem koje vodi u doigravanje. U polufinalu play-offa svladao je Millwall ukupnim dojmom, a ključna je bila gostujuća pobjeda 2:0, kojom je osigurao mjesto u finalu.

Uoči odlučujuće utakmice na Wembleyju, Jakirović je u razgovoru za Denis Podcast istaknuo koliko je put do ovdje bio težak, ali i oslobađajući.

„Prije sezone svi su nam predviđali 23. mjesto, posebno nakon kazne koja nam je zabranila tri prijelazna roka i dovođenje igrača. Svi su nas vidjeli kao sigurne kandidate za ispadanje. Ja, međutim, volim kada nas podcjenjuju. Evo nas devet mjeseci kasnije u utakmici za Premier ligu. Rekao sam igračima da uživaju, nitko od nas ne osjeća pritisak“, poručio je Jakirović.