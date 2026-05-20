FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
na korak do prve lige /

Jakirović pred Wembley dotaknuo se početaka: 'Svi su nas vidjeli kao kandidate za ispadanje!'

Jakirović pred Wembley dotaknuo se početaka: 'Svi su nas vidjeli kao kandidate za ispadanje!'
×
Foto: Greig Cowie/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nakon 46 odigranih kola u ligi od 24 kluba, Hull je završio na 6. mjestu, posljednjem koje vodi u doigravanje.

20.5.2026.
13:23
Sportski.net
Greig Cowie/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hull City je na korak do povratka u Premier ligu, a za ulazak u elitni rang engleskog nogometa igrat će protiv Middlesbrougha u finalu doigravanja na Wembleyju u subotu od 17:30 sati.

Do ove završne utakmice Hull je stigao nakon turbulentne sezone i dodatne afere koja je potresla ligu, ali i promjene u rasporedu doigravanja nakon što je Southampton izbačen iz utrke. Na kultnom Wembleyju tako će se odlučivati o posljednjem putniku u Premier ligu.

Velike zasluge za ovaj uspjeh idu hrvatskom treneru Sergeju Jakiroviću, koji je preuzeo momčad kojoj su gotovo svi predviđali borbu za opstanak, pa čak i ispadanje iz Championshipa. Suprotno svim očekivanjima, Jakirović je s ekipom odradio sezonu iznad prognoza i doveo je do samog vrha borbe za promociju.

Nakon 46 odigranih kola u ligi od 24 kluba, Hull je završio na 6. mjestu, posljednjem koje vodi u doigravanje. U polufinalu play-offa svladao je Millwall ukupnim dojmom, a ključna je bila gostujuća pobjeda 2:0, kojom je osigurao mjesto u finalu.

Uoči odlučujuće utakmice na Wembleyju, Jakirović je u razgovoru za Denis Podcast istaknuo koliko je put do ovdje bio težak, ali i oslobađajući.

„Prije sezone svi su nam predviđali 23. mjesto, posebno nakon kazne koja nam je zabranila tri prijelazna roka i dovođenje igrača. Svi su nas vidjeli kao sigurne kandidate za ispadanje. Ja, međutim, volim kada nas podcjenjuju. Evo nas devet mjeseci kasnije u utakmici za Premier ligu. Rekao sam igračima da uživaju, nitko od nas ne osjeća pritisak“, poručio je Jakirović.

Sergej JakirovićHull CityMiddlesbroughWembley
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike