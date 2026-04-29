Ako dojave prekinu maturu? Ravnateljica gimnazije: 'Dovoljno da se u jednoj dogodi'

Nakon serije dojava o lažnim bombama, uveden je novi pristup u školama. Ministarstvo obrazovanja poslalo je uputu obrazovnim institucijama da evakuacija nije nužna. Procjena će se individualno raditi u svakoj školi.

Nastave li se dojave o bombama, nadoknada nastave u nekim školama bit će nužna. Ministar Radovan Fuchs rekao je kako nadoknada nije isključena, no vjeruje kako će ravnatelji sami pronaći rješenje za ovaj organizacijski problem. Naglasio je kako online nastava ne dolazi u obzir.

RTL-ova Kristina Čirjak o nadoknadi nastave razgovarala je s ravnateljicom II. gimnazije u Zagrebu, Majom Horvat.

Kako vam se čine ove nove upute? Jesu li one trebale biti konkretnije?

Upute su, u stvari, vrlo općenite. Vjerujem da svi ravnatelji po tim uputama postupaju već od prije. Možda smo se nadali, u slučaju evakuacije koja je dugo trajala i 'pojela' možda cijeli jutarnji turnus, da prijeđemo na online nastavu kako se ne bi gubilo od nastave.

Kako je to jutros izgledalo u vašoj školi po ovim novim uputama?

Kod nas je prošlo vrlo dobro. Imamo dobru suradnju s Petom policijskom postajom. Javili su nam da su zapravo dobili dojavu. Evakuirali smo učenike vrlo smireno i, u principu, uigrano. Nakon toga je vrlo brzo došla protueksplozijska jedinica. Nakon nekih sat vremena svi smo se vratili na nastavu.

Jeste li vi i učenici umorni od ovoga više?

Jesmo, umorni smo, iscrpljeni smo i opterećeni. Kraj je nastavne godine. Maturanti imaju još zadnja tri tjedna. Pišu se ispiti, odgovara se. Love se bolje ocjene za kraj. Hvata se onaj radni ritam koji ulazi u zadnji korak mature. I da, iscrpljuje nas taj stalni ulazak i izlazak iz škole.

Hoće li u vašoj školi biti potrebna nadoknada nastave?

Za sada ne. Imali smo tu sreću da su nam ta jedinica i pas uvijek došli na vrijeme. Samim time nismo puno gubili od nastave. Mislim da neće biti potrebe za nadoknadom.

Koliko je ispita odgođeno?

Ova dva puta što smo imali evakuaciju u jutarnjoj smjeni, sigurno smo prekinuli 15 do 20 ispita.

I što dalje? Kada će se oni nadoknaditi?

Kombiniramo. Vrtimo sate, okrećemo i trudimo se da to na neki način nadoknadimo, a da učenicima smanjimo stres. Da im damo priliku da nešto poprave, isprave i još nauče.

Što i kako kada govorimo o državnoj maturi?

Pa ne znam što bih vam tu rekla. Mislim da se svi iskreno nadamo da do toga neće doći i da ćemo do tada riješiti ovu situaciju. U principu, dovoljno je da se to dogodi u samo jednoj školi i to će utjecati na cijelu Hrvatsku. Tako da se nadamo da će do tada situacija biti riješena.