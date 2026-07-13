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Nina Badrić otkrila tko je gazda u njezinoj kući: 'Ja plaćam račune, a on odlučuje'

Nina Badrić otkrila tko je gazda u njezinoj kući: 'Ja plaćam račune, a on odlučuje'
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Foto: Antonio Ahel/ ata images/PIXSELL

Pjevačica je s pratiteljima podijelila simpatične trenutke iz Jelse i otkrila kako je njezin pas Toto preuzeo potpunu kontrolu nad ljetnom idilom

13.7.2026.
9:01
Hot.hr
Antonio Ahel/ ata images/PIXSELL
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Pjevačica Nina Badrić (54) iskoristila je srpanjske dane za odmor u svojoj hvarskoj oazi, koju od milja naziva svojim drugim domom. S pratiteljima na Instagramu podijelila je niz simpatičnih trenutaka, no jedna je objava posebno nasmijala i raznježila njezine obožavatelje, otkrivajući tko zapravo vodi glavnu riječ kada se Nina prepusti ljetnoj idili.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nina Badrić (@badrich)

 

Na prvoj fotografiji pjevačica na stjenovitoj plaži grli svog malenog bijelog psa, dok se u pozadini prostire kristalno čisto more. U opisu objave, Badrić je na duhovit način pojasnila tko je stvarni autoritet u kućanstvu. "U ovoj kući samo je jedan gazda. Ja plaćam račune, kupujem hranu, vozim na šišanje i dijelim poslastice… a Toto odlučuje kad se ustaje, kad se šeta i tko smije sjediti na kauču", napisala je pjevačica.  Njezine riječi izazvale su lavinu pozitivnih reakcija, a pratitelji su u komentarima iskazali simpatije prema "gazdi Totu". Komentari poput "Totalni gazda", "najkul lik ikad" i "medenjak", samo potvrđuju da je Toto osvojio srca Ninine publike.

Odmor nakon radne godine

Ovaj zasluženi odmor na Hvaru, otoku koji pjevačica redovito posjećuje kako bi napunila baterije, dolazi nakon iznimno uspješnog i radnog razdoblja koje je obilježilo njezin veliki povratak na glazbenu scenu. Naime, Nina je početkom 2026. godine oduševila javnost objavom svog novog studijskog albuma "Moji ljudi", prvog nakon duge pauze od čak petnaest godina. Album je naišao na sjajne kritike i prihvaćen je s velikim oduševljenjem publike, što je potvrdilo njezin status jedne od najvećih regionalnih pop diva. Uslijedila je i promotivna turneja s nizom rasprodanih koncerata, uključujući i zapažene unplugged nastupe u Beogradu koji su se održavali tijekom veljače i svibnja. Njezin ljetni raspored također je ispunjen glazbenim obvezama, a već u kolovozu je očekuje veliki koncert u Šibeniku. 

 

Nina BadrićPasLjeto
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