Nakon Dalićeva odlaska oglasila se i Nina Badrić: 'Oprostio se dostojanstveno'

Odlazak Zlatka Dalića (59) s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije izazvao je brojne reakcije javnosti, a među onima koji su mu se javno zahvalili našla se i pjevačica Nina Badrić (54).

Na svom Instagram Storyju Nina je podijelila Dalićevu fotografiju uz njegovu poruku:

"Ja sve svoje završim riječima: 'U tebe se, Gospodine, uzdam' i napravi onako kako misliš da je najbolje za mene, za moju obitelj i naš narod."

Foto: Instagram story

Uz objavu je uputila i emotivne riječi zahvale.

"Najuspješniji izbornik se oprostio dostojanstveno. Neka ti je sve i dalje sretno i uspješno kao i do sada i hvala ti za sve", napisala je pjevačica.

Godinama njeguju prijateljski odnos

Nina i Zlatko Dalić godinama njeguju prijateljski odnos, a pjevačica je i ranije javno isticala koliko cijeni proslavljenog trenera. Većinu ljeta provodi na Hvaru, gdje je prošle godine ugostila Dalića, a na društvenim mrežama tada je podijelila zajedničke fotografije i videe.

"Kad u goste dođe najbolji, onda je red da se posluži sve najbolje za Zlatka Dalića", napisala je tada uz objavu.

Odlazak nakon devet godina

Podsjetimo, Dalić je nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva 2026. odlučio zaključiti mandat koji je započeo 2017. godine. Hrvatska je nastup u Sjedinjenim Američkim Državama završila u šesnaestini finala porazom od Portugala rezultatom 2:1.

Unatoč završetku mandata bez odličja, Dalić iza sebe ostavlja najuspješnije razdoblje u povijesti hrvatske reprezentacije. Pod njegovim vodstvom Vatreni su osvojili srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine te broncu u Kataru 2022., čime je postao najtrofejniji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

Njegov oproštaj izazvao je brojne reakcije iz javnog života, a među onima koji su mu javno zahvalili bio je i Marko Perković Thompson.