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Nakon Dalićeva odlaska oglasila se i Nina Badrić: 'Oprostio se dostojanstveno'

Nakon Dalićeva odlaska oglasila se i Nina Badrić: 'Oprostio se dostojanstveno'
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nina i Zlatko Dalić godinama njeguju prijateljski odnos, a pjevačica je i ranije javno isticala koliko cijeni proslavljenog trenera

9.7.2026.
9:31
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
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Odlazak Zlatka Dalića (59) s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije izazvao je brojne reakcije javnosti, a među onima koji su mu se javno zahvalili našla se i pjevačica Nina Badrić (54).

Na svom Instagram Storyju Nina je podijelila Dalićevu fotografiju uz njegovu poruku:

"Ja sve svoje završim riječima: 'U tebe se, Gospodine, uzdam' i napravi onako kako misliš da je najbolje za mene, za moju obitelj i naš narod."

Nakon Dalićeva odlaska oglasila se i Nina Badrić: 'Oprostio se dostojanstveno'
Foto: Instagram story

Uz objavu je uputila i emotivne riječi zahvale.

"Najuspješniji izbornik se oprostio dostojanstveno. Neka ti je sve i dalje sretno i uspješno kao i do sada i hvala ti za sve", napisala je pjevačica.

Godinama njeguju prijateljski odnos

Nina i Zlatko Dalić godinama njeguju prijateljski odnos, a pjevačica je i ranije javno isticala koliko cijeni proslavljenog trenera. Većinu ljeta provodi na Hvaru, gdje je prošle godine ugostila Dalića, a na društvenim mrežama tada je podijelila zajedničke fotografije i videe.

"Kad u goste dođe najbolji, onda je red da se posluži sve najbolje za Zlatka Dalića", napisala je tada uz objavu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Odlazak nakon devet godina

Podsjetimo, Dalić je nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva 2026. odlučio zaključiti mandat koji je započeo 2017. godine. Hrvatska je nastup u Sjedinjenim Američkim Državama završila u šesnaestini finala porazom od Portugala rezultatom 2:1.

Unatoč završetku mandata bez odličja, Dalić iza sebe ostavlja najuspješnije razdoblje u povijesti hrvatske reprezentacije. Pod njegovim vodstvom Vatreni su osvojili srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine te broncu u Kataru 2022., čime je postao najtrofejniji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

Njegov oproštaj izazvao je brojne reakcije iz javnog života, a među onima koji su mu javno zahvalili bio je i Marko Perković Thompson.

Nina BadrićZlatko Dalić
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