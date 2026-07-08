Ovo se zove raj na zemlji: Nina Badrić pokazala djelić svoje kuće na Hvaru, fanovi oduševljeni

Nakon iznimno uspješne i radne godine, ispunjene izlaskom novog albuma i prestižnim glazbenim nagradama, jedna od naših najpopularnijih pjevačica, Nina Badrić (54), oglasila se na društvenim mrežama kako bi sa svojim pratiteljima podijelila početak dugo iščekivanog odmora. Svoju oazu mira pronašla je, kao i mnogo puta do sada, na Hvaru, otoku koji od milja naziva svojim drugim domom. Kroz seriju ljetnih fotografija, otkrila je i svoj jedini, ali vrlo važan plan - dovesti vještinu ljenčarenja do savršenstva.

"Moj odmor može početi! Sporo, lagano, usporeno pa repeticije svaki dan dokle god ne usavršim ljenčarenje", napisala je pjevačica uz objavu koja je brzo prikupila tisuće lajkova i komentara podrške.

Fotografije koje je podijelila savršeno dočaravaju atmosferu potpunog opuštanja: Nina u ležernom izdanju na kamenoj terasi s pogledom na tirkizno more, dok joj društvo pravi pas, a na ostalim fotografijama vide se detalji koji čine njezin hvarski dom ugodnim utočištem.

Badrić je ovime jasno dala do znanja da je vrijeme za zasluženu pauzu nakon godine u kojoj je objavila novi album "Moji ljudi", a njezin singl "Alive" u svibnju je proglašen Hitom godine na dodjeli nagrada Story Hall of Fame. Njezini vjerni obožavatelji odmah su je obasuli pozitivnim komentarima, poručujući joj da je odmor itekako zaslužila. "Uživaj, ljepoto moja i neka ti svaki trenutak bude lijep baš onako kako tvoje veliko čisto srce zaslužuje", samo je jedna od poruka.