Nina Badrić otvorila dušu: 'Shvatila sam da život nije uvijek onakav kakav smo zamišljali'

Jedna od omijljenih domaćih glazbenica, Nina Badrić, danas slavi svoj 54. rođendan. Tim povodom na Instagramu je podijelila objavu koja je dirnula tisuće njezinih pratitelja. U objavi je podijelila upečatljivu fotografiju na kojoj pozira u crnoj čipkastoj haljini uronjena u tirkizni bazen. Ipak, ono što je privuklo najviše pažnje nije bila glamurozna fotografija, već duga i iskrena poruka o životu, prolaznosti i zahvalnosti koja ju je pratila.

U svojoj emotivnoj ispovijesti, Nina je otkrila kako na rođendane više ne gleda kao na brojke, već kao na podsjetnike na ono što je uistinu bitno. "Svaki rođendan me sve manje podsjeća na godine, a sve više na prolaznost. Na to koliko je život lijep, nježan, nepredvidiv i koliko je važno ne ostavljati ljubav za sutra", započela je pjevačica, dajući intiman uvid u svoja razmišljanja. Naglasila je kako slavi sve ono što ju je oblikovalo, uključujući i teške trenutke. "Danas ne slavim broj, slavim sve ono što me oblikovalo. Sve suze koje nitko nije vidio, sve osmijehe koje sam dijelila i onda kad ih nisam imala", napisala je.

Osvrnula se i na životne izazove i neočekivane puteve. "Shvatila sam da život nije uvijek onakav kakav smo zamišljali. Nekad nam uzme ono što najviše volimo, nekad nas odvede na put kojim nikada ne bismo sami krenuli. Ali upravo na tim putevima naučimo koliko smo snažni, koliko možemo voljeti i koliko vrijedi ostati čovjek." U poruci punoj zahvalnosti spomenula je obitelj, prijatelje, glazbu i obožavatelje, zaključivši s mudrošću koja je odjeknula među pratiteljima: "Ako me život ičemu naučio, onda je to da su ljubav, mir i zdravlje jedino što zaista vrijedi. Sve drugo dođe i prođe."

Stižu brojne čestitke

Njezina iskrenost i ranjivost nisu prošle nezamijećeno kod pratitelja, a ispod objave su se zaredale stotine komentara podrške i lijepih želja. Među prvima su se javile njezine kolegice i prijateljice. Pjevačica Vanna joj je kratko poručila "Sve naj ti bilo Nina", dok je makedonska diva Kaliopi napisala emotivnu poruku: "Dušo draga, budi voljena zauvijek i raduj se!". Lijepe želje uputili su i stilist Marko Grubnić, Iva Radić te brojni drugi.