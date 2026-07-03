Nina Badrić posvetila emotivnu poruku Luki Modriću: 'Nije lako biti legenda za života'

U trenucima nacionalnog razočaranja nakon ispadanja hrvatske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u utakmici punoj kontroverzi, pjevačica Nina Badrić oglasila se na Instagramu. Svojom dirljivom objavom posvećenom kapetanu Luki Modriću, pružila je utjehu i podršku u trenutku kada je to bilo najpotrebnije. Podijelila je zajedničku fotografiju uz riječi koje su snažno odjeknule među brojnim obožavateljima.

Objava je uslijedila nakon što je Hrvatska eliminirana u napetoj osmini finala protiv Portugala rezultatom 2:1. Poraz, obilježen spornim VAR odlukama, ostavio je gorak okus, no Ninina je objava stigla kao svojevrsni melem na ranu. Na fotografiji, snimljenoj u vedroj atmosferi u Zagrebu, pjevačica i nogometaš poziraju s osmijehom, no poruka je bila ta koja je privukla najviše pažnje, fokusirajući se na Modrićevu veličinu koja nadilazi isključivo sportske uspjehe.

"Nije lako postati najbolji na Svijetu. I biti legenda za života. Još teže se na prvom mjestu održati čitavu karijeru. A najteže je kroz sve najveće uspjehe ostati onaj isti skromni dječak iskrenog osmijeha", započela je Nina, slaveći ne samo njegovu vještinu, već i njegov karakter. Svoju je misao zaključila riječima koje su mnogi doživjeli kao savršen sažetak Modrićeve karijere i osobnosti: "Dok drugi broje golove, Luka Modrić ostavlja trag u srcima. Maestro, kapa dolje i hvala ti za sve". Upravo taj naglasak na skromnosti i ljudskosti dirnuo je mnoge.

Podrška u ključnom trenutku karijere

Reakcije pratitelja bile su jednako emotivne i pune podrške. U komentarima su se nizale poruke slaganja s Nininim riječima. "Luka je veliki igrač, ali još veći čovjek. Unatoč svemu, ostao je skroman, dostojanstven i prije svega čovjek. Hvala mu za svaku odigranu utakmicu", napisala je jedna pratiteljica, sažimajući opći osjećaj.

Ono što posebno svjedoči o Modrićevoj veličini jest podrška koja je stizala i iz susjednih zemalja, poput komentara "Veliki pozdrav iz Srbije...Luka svako ti dobro želim...bravo za sve postignuto", pokazujući kako njegov sportski duh i ljudskost prelaze granice.