Nina Badrić uoči utakmice poslala poruku Vatrenima, a pažnju ukrao njezin mali prijatelj

Hrvatska glazbena diva Nina Badrić (53) pridružila se brojnim navijačima u iskazivanju podrške hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine. Učinila je to na sebi svojstven način, objavom na Instagramu koja je rastopila srca njezinih pratitelja i brzo prikupila simpatije javnosti.

Najslađi navijački dvojac

Na fotografiji objavljenoj na sam dan važne utakmice, Nina pozira u prepoznatljivom dresu s crveno-bijelim kvadratićima. Uz kratku i jasnu poruku "Sretno vatreni", pjevačica je pokazala da je svim srcem uz našu momčad. Ipak, ono što je izazvalo najviše reakcija nije bila sama pjevačica, već njezin neodoljivi navijački partner.

Riječ je o njezinom psu, bišonu Totu, koji je također bio odjeven u minijaturnu verziju dresa Vatrenih. Sjedeći zajedno na podu, nasmiješeni i savršeno usklađeni, Nina i Toto postali su najslađi navijački dvojac na društvenim mrežama. Fotografija je ubrzo izazvala lavinu pozitivnih komentara. "Ako Toto ima dres, pobjeda je 100% naša", jedan je od komentara koji najbolje sažima oduševljenje pratitelja. Drugi su dodali: "Aaa, vidi Totia" i "duša", ispunivši objavu srcima i porukama podrške.

Podrška uoči ključnog dvoboja

Ova simpatična objava došla je u pravom trenutku, uoči napetog susreta između Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu. Badrić je tako, kao i mnogo puta dosad, pokazala svoju privrženost reprezentaciji, popularno zvanim Vatrenima. Noseći dres sa "šahovnicom", snažnim nacionalnim simbolom, pjevačica je podijelila djelić navijačke euforije koja vlada zemljom.

Uključivanjem svojeg četveronožnog prijatelja u navijanje, Nina Badrić unijela je dozu topline i šarma u prednatjecateljsku groznicu. Njezina je objava savršeno uhvatila duh zajedništva i radosti koji prati nastupe Vatrenih na velikim natjecanjima.