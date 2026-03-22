Nina Badrić pokazala noge u šljokičastoj minici: 'U zrelijim godinama, sve je ljepša'

Hrvatska glazbena diva Nina Badrić (53) nedavno je završila iznimno uspješnu seriju koncerata u Sjevernoj Makedoniji, a svojim se obožavateljima zahvalila emotivnom i simpatičnom objavom na Instagramu koja je privukla veliku pozornost. U objavi je otkrila što ju je, uz gromoglasan pljesak i cvijeće, posebno razveselilo i pokazala svoju skromnu stranu, unatoč glamuroznom izdanju.

Na fotografijama pjevačica pozira u upečatljivoj crvenoj mini haljini sa šljokicama, koja je istaknula njezine noge i fit liniju, držeći u rukama buket bijelih i žutih narcisa. Iako slike odišu glamurom, opis koji ih prati otkriva toplu i prizemnu stranu jedne od najvećih regionalnih zvijezda.

Poklon koji je sve oduševio

Nina se u objavi od srca zahvalila publici u Strumici, Skoplju i Bitoli na nevjerojatnoj energiji. "Hvala Strumica. I Skopje i Bitola na zborskom pjevanju pogotovo novih pjesama, na cvijeću kojeg ste mi poklonili poslije svakog koncerta, na ljubavi sa kojom ste me dočekali i ispratili", napisala je pjevačica. Posebno je istaknula kako ju je dirnulo što publika već pjeva njezine nove pjesme, vjerojatno s nadolazećeg albuma "Moji ljudi", čiji naziv ponosno ističe i u hashtagovima.

No, detalj koji je izazvao najviše simpatija i komentara bio je poklon koji je dobila od organizatora. "Hvala na šest tegli pravog domaćeg ajvara jer vi znate što najviše usrećuje ženu kao što sam ja", duhovito je dodala Nina, pokazavši koliko cijeni autentične znakove pažnje. Njezina izjava nasmijala je pratitelje, a jedan od komentara glasio je: "Ja bih šest tegli pravog domaćeg ajvara!".

Istaknuli njezin izgled

Da Nina Badrić u 53. godini izgleda fantastično, potvrdili su njezini pratitelji u komentarima. U ovoj kombinaciji koja otkriva njezinu liniju, dobila je brojne komplimente. "Sjajiš", "Predivna si", "Lijepo izgledaš", "Ljepota", "Ova žena kako zalazi u zrelije godine sve ljepša", glasili su neki komentari.

Nakon što je osvojila srca makedonske publike, Ninu čekaju novi izazovi. Uskoro je očekuju veliki nastupi u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu te treći po redu akustični spektakl u beogradskom Sava Centru, nakon što su prva dva bila rasprodana.

