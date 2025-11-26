Bijes na jugu Hrvatske, otpad završio i u moru! Stručnjak upozorava: 'Opasno je...'

U staroj gradskoj luci, Posatu i na plaži Banje, tone otpada zatrpale su krajobraz. Gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković, opisao je situaciju: „Situacija je bila vrlo loša, slična situaciji iz 2017. Područje Posata, Porta zatrpano enormnim količinama smeća. Debla su plutala u Portu.“

Akcija čišćenja i izvori problema

Od ranih jutarnjih sati pokrenuta je akcija čišćenja. Više od 30 ljudi bilo je angažirano u radu.

Mihaela Mikulandra iz Čistoće Dubrovnik pojasnila je: „Jutros rano već od pet sati započeli smo čišćenje Porta, a nakon toga čišćenje Posata. U akciju su sudjelovali djelatnici društva Čistoća Dubrovnik, Luke Dubrovnik i vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci.“

Kako smeće dospijeva do Dubrovnika, objašnjava Ivica Vilibić, znanstveni savjetnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu:

„One se događaju kad padne puno kiše, rijeke u Albaniji nabujaju i tada jednostavno povuku otpad sa obale. Nažalost, oni nemaju toliko toliko uređena odlagališta, rijeke se dignu za nekoliko metara, dođe u Jadran, struje donesu do naših dijelova obale od Dubrovnika, Mljeta, Lastova sve to bude pokriveno smećem.“

Posljedice i potencijalna rješenja

Deklaracije na otpadima pokazale su da smeće nije stiglo samo iz Albanije. Marjan Žitnika iz udruge Maritimo Recycling navodi: „Najviše je plastične ambalaže. Vidjeli smo po etiketama - Albanija, Grčka, Turska čak i Rusija, Italija i evo južina je još jednom donijela plastiku u Dubrovnik.“

Osim smeća na obali, dio otpada je potonuo u Jadransko more, što otvara pitanje koliko ga se nakupilo na dnu. Vilibić upozorava: „Naravno da je opasno zato što ipak to utječe na živi svijet pogotovo plastika. Plastika je velika opasnost u oceanima.“

Dubrovačka udruga sortira smeće s plaža, planiraju ga preraditi i reciklirati plastiku. Žitnika dodaje: „Mi odvajamo čepove koje sami recikliramo, a ostatak otpada sortiramo koliko možemo, plastičnu ambalažu smo odvojili tako da će sve biti zbrinuto i sortirano.“

Gradonačelnik Franković naglašava da to nije trajno rješenje te su u tijeku razgovori s Ministarstvom vanjskih poslova. Razmatra se financijska pomoć Albaniji kako bi se zaustavio dotok otpada u Hrvatsku.

„Svi znamo da je Albanija u postupku pretpristupa EU. Jedno od pitanja bit će zaštita okoliša. Detektirali smo lokacije i što to predstavlja za susjednu zemlju.“

Pravog rješenja još nema, ali dolazak bure znači da novih nanosa otpada neko vrijeme ne bi trebalo biti.