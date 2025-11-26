Dronovi iznad hrvatskog grada lovili prijestupnike: Jedna stvar im je bila u fokusu

Policija u Osječko-baranjskoj županiji provodila je danas posebnu akciju nadzora prometa u kojoj su dronovi nadzirali i ceste i zebre. U njihovom fokusu - sudionici u prometu koji drugima oduzimaju prednost. Jedan je to od najčešćih prekršaja koji uzrokuje mnoge prometne nesreće, nažalost i sa smrtnim posljedicama. Na osječkim ulicama gužva. Žurba i na kolniku i pločniku i na pješačkim prijelazima. A policija je sve nadgledala dronovima iz zraka. Zbog čega - pokazuje i situacija na zebri.

"Biciklist kroz crveno – kao kuća“, komentirao je policijski službenik. Slična ponašanja ljute pješake. Marija najviše smeta kada biciklist prelazi preko pješačkog prijelaza, a ne siđe s bicikla nego nastavi voziti.

"Treba biti jako oprezan, velike su gužve, kao što vidite i radovi su po gradu, dosta tu ima prometa, biciklista, automobilista, svašta.“ kaže Saša, a Đorđe dodaje da je vrlo opasno jer nikada ne zna kada će ga "nešto pokupiti sa strane". Policija je zato dežurala na najfrekventnijim raskrižjima.

Najugroženiji su motociklisti i biciklisti

"To je u redu i ja osobno volim da ima policije po gradu i trebaju se tako ponašati", kaže Zorica. Danas je policija u nadzoru opasnog prekršaja - oduzimanja prednosti prolaska. Čestog zbog nepoštivanja prometnih propisa, ali i pogrešne procjene vozača.

"Oni vozači koji nedovoljno dobro procijene nadolazeće vozilo, vrlo lako mogu oduzeti prednost prolaska i počiniti prometnu nesreću", kaže Ivan Svitlanović, pomoćnik načelnika Postaje prometne policije Osijek. A u takvim situacijama su najugroženiji motociklisti i biciklisti.

"Koji imaju relativno usku siluetu i teško ih se uočava, a isto tako su dosta brzi i jako brzo se stvore već tu", kaže Mirko Vukotić, tajnik Auto-moto kluba Slavonac. Zbog toga poziv na oprez vozačima.

Upozorenje vozačima

"Da obrate pozornost na prometna svjetla, na prometne znakove kao i sve druge sudionike u prometu, osobito pješake, bicikliste i vozače osobnih prijevoznih sredstava, električnih romobila", kaže Svitlanović. Prekršaji u prometu rezultiraju crnom statistikom.

"Postaja prometne policije Osijek tijekom 2025. godine zabilježila je ukupno 691 prometnu nesreću,od toga 200 prometnih nesreća ili 28 posto je bilo zbog oduzimanja prednosti prolaska. U tim prometnim nesrećama dvije osobe suz smrtno stradale, a 22 osobe je teško tjelesno ozlijeđeno", kaže Ivan Svitlanović. Zato savjet – u prometu oprezno i bez mobitela.

"I što više tolerancije, uvažavati druge sudionike u prometu, stavljati se u položaj onih drugih, ono što ne želite da drugi čine vama, nemojte ni vi njima u prometu.“ kaže Mirko Vukotić.

Podaci današnje policijske akcije još su u obradi, no i desetak prekršaja zabilježenih za vrijeme snimanja ove reportaže dovoljno govori o potrebi odgovornijeg i savjesnijeg ponašanja u prometu.