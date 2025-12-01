Svastika na travnjaku zgrozila Solin: Stručnjak otkrio kako će pronaći počinitelje

Iscrtana svastika na terenu nogometnog kluba Solina iznenadila je djelatnike komunalnog redarstva. Iz kluba su odmah obavijestili policiju i vlasnika stadiona – grad Solin. I sve brzo uklonili.Tajnik NK Solina Miroslav Dugeč kazao je da su počinitelji, prema njihovim saznanjima, simbol iscrtali nogama, odnosno tenisicama, jer je teren u to vrijeme bio mokar.

„Nije bilo drugih sredstava kojima su to mogli napraviti. Nakon očevida, djelatnici Komunalnog grada Solina nasuli su zemlju i kvarcni pijesak te ošišali taj dio terena“, rekao je Dugeč.

Mjesto na kojem je svastika iscrtana nije pokriveno videonadzorom, a policija provodi istragu. Slučaj podsjeća na onaj od prije deset godina kada je nacistički simbol osvanuo na travnjaku Poljuda uoči kvalifikacijske utakmice Hrvatske i Italije. Tada, unatoč videonadzoru i ponuđenim nagradama, počinitelji nikad nisu otkriveni.

Profesor na Fakultetu za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu, Tonći Prodan, pojašnjava da će policija i u ovom slučaju koristiti više metoda.

„Policija će nastojati utvrditi počinitelje provođenjem forenzičkog istraživanja, izuzimanjem snimki s kamera u okolici stadiona i na putovima koji vode prema njemu. Prikupljat će se i informacije od građana, ali i eventualna komunikacija osumnjičenih, pa i putem društvenih mreža“, rekao je Prodan.

Gradonačelnik: Ovo me rastužuje i sramoti

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević oglasio se tek na društvenim mrežama i oštro osudio događaj. „Ovakvo ponašanje pojedinaca ili grupe me, prvenstveno kao čovjeka, rastužuje, ali i sramoti, jer naš grad ne zaslužuje sliku koja se na ovakav način šalje“, napisao je Ninčević na Facebooku.

Stanovnici Solina ne kriju ogorčenje. „Naravno da nije primjereno, di bi bilo primjereno. Ali dok se ne otkrije tko je iza toga, ne bi na nikoga upirao prstom. Zna se, to je jučer bilo po cijeloj Hrvatskoj“, rekao je Mario Pranjić iz Solina.

„Nit sam pobornik toga, niti bi poželio da itko ikada bude pobornik onoga što je počinjeno pod tim simbolom“, dodao je Zoran Višević, također iz Solina.

Jurica Barišić iz Klisa poručio je: „Policija, ako hoće, može pronaći počinitelja. A o čemu se tu radi, to je već neka druga stvar.“ U NK Solinu očekuju da će istraga dati rezultate i ističu da klub nema nikakve veze s incidentom.

„Ne očekujemo nikakvu kaznu jer klub s ovim događajem nema veze. Dapače, ponosni smo što smo učinili sve po zakonu i odmah obavijestili sve nadležne institucije“, naglasio je tajnik Dugeč. Tragovi kukastog križa već su nestali s travnjaka, s kojeg bi se ubuduće trebalo izvještavati samo o sportskim rezultatima.