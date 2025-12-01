Svastika osvanula na travnjaku u Dalmaciji

Na stadionu trećeligaša Solina u kojemu su svoje prve korake u seniorski nogomet između ostalih napravili Rokas Pukštas, Šimun Hrgović i Luka Mamić netko je iscrtao kukasti križ.

"U demokratskom svijetu i društvu u kojem živimo svatko ima pravo na svoje mišljenje. Međutim, kad to mišljenje promovira totalitarne režime koji su odnijeli milijune života i potiču bilo kakve oblike nasilja, mržnje, netrpeljivosti ili uništenja, onda pričamo o nečem sasvim drugom, onda je to za svaku osudu. Iscrtavanje ‘svastike‘ na travnjaku NK Solina prijavljeno je MUP-u te se nadam da će počinitelji biti pronađeni i adekvatno kažnjeni.

U ovo božićno vrijeme morali bismo širiti toplinu i ljubav, a ne sijati mržnju i netrpeljivost prema bilo kome. Protiv sam širenja bilo kakvog oblika mržnje i netrpeljivosti, osuđujem svaki pokušaj promoviranja fašizma, nacizma, komunizma i svakog drugog oblika vladanja pod kojim su mučeni i ubijani milijuni nevinih ljudi. Neka svima nama, posebno mladima, uzor i polazište bude Domovinski rat u kojem je nastala suverena, slobodna i demokratska Hrvatska. Ovakvo ponašanje pojedinca ili grupe me prvenstveno kao čovjeka rastužuje, ali i sramoti kao gradonačelnika jer naš grad ne zaslužuje sliku koju se na ovakav način šalje", napisao je na Facebook stranici gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević (HDZ).

Ovo je drugi put da je na teren stadiona u Dalmaciju iscrtana svastika. Prvi je puta bilo 2015. kada je na Poljudu (koji je od Solina udaljen nešto više od 7 kilometara) uoči utakmice Hrvatska-Italija netko iscrtao isti simbol - prekršaj za koji se još nije pronašao počinitelj.

Kako izgleda oštećeni travnjak pogledajte ovdje.

