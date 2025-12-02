Hrvatske rukometašice čeka novi izazov, evo kada i protiv koga igraju i kako ih možete gledati

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija izgubila je u ponedjeljak od Japana posljednju utakmicu na Svjetskom prvenstvu i natjecanje završila na zadnjem, četvrtom, mjestu u skupini A.

Unatoč neuspjehu u skupini, naše rukometašice ne vraćaju se odmah kući slijedi im nastavak natjecanja u President Cupu, dijelu turnira koji često prolazi ispod radara, ali se ipak mora odigrati.

Riječ je o mini-turniru u kojem sudjeluje osam posljednjeplasiranih reprezentacija iz grupne faze. One su raspoređene u dvije skupine po četiri ekipe i odigrat će tri kola, nakon čega slijedi razigravanje za pozicije od 25. do 32. mjesta. Pobjednice skupina igraju za 25. mjesto, drugoplasirane za 27., trećeplasirane za 29., posljednje ekipe u skupinama razigravaju za 31. mjesto.

Hrvatska je smještena u Grupu 1, zajedno s reprezentacijama Urugvaja, Irana i Paragvaja, selekcijama koje su još uvijek daleko od europskog rukometnog standarda. Zbog toga će izabranice Ivice Obrvana u svim susretima biti izrazite favoritkinje, a sve osim borbe za 25. mjesto bilo bi senzacija.

Gdje gledati

Hrvatska počinje natjecanje utakmicom s Iranom u četvrtak 4. prosinca u 11.00 sati, druga utakmica je dva dana kasnije 6. procinca protiv Urugvaja, također u 11.00 sati. Natjecanje naše reprezentativke završavaju utakmicom protiv Paragvaja koja je na rasporedu slhjedećeg ponedjeljka 8. prosinca u 11.00 sati, a sve utakmice ćete moći gledati UŽIVO na RTL 2 i platformi Voyo.

Utakmice protiv ekipa u President cupu su odraz stvarnog stanja naše selekcije i radi se o reprezentacijama s kojima sastav Ivice Obrvana može igrati.

