'Kraljice šoka’ nisu gotove: Nakon tri poraza čeka ih neobičan nastavak Svjetskog prvenstva

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija zaključila je prvi krug Svjetskog prvenstva s tri poraza, uključujući i onaj ključni protiv Japana, kojim je potvrđen kraj borbe za osminu finala. No, unatoč neuspjehu u skupini, naše rukometašice ne vraćaju se odmah kući slijedi im nastavak natjecanja u tzv. President Cupu, dijelu turnira koji često prolazi ispod radara, ali se ipak mora odigrati.

Riječ je o mini-turniru u kojem sudjeluje osam posljednjeplasiranih reprezentacija iz grupne faze. One su raspoređene u dvije skupine po četiri ekipe i odigrat će tri kola, nakon čega slijedi razigravanje za pozicije od 25. do 32. mjesta.

pobjednici skupina igraju za 25. mjesto, drugoplasirane za 27., trećeplasirane za 29., posljednje ekipe u skupinama razigravaju za 31. mjesto.

Hrvatska je smještena u Grupu 1, zajedno s reprezentacijama Urugvaja, Irana i Paragvaja, selekcijama koje su još uvijek daleko od europskog rukometnog standarda.

Zbog toga će izabranice Ivice Obrvana u svim susretima biti izrazite favoritkinje, a sve osim borbe za 25. mjesto bilo bi senzacija.

Drugu skupinu President Cupa čine Kazahstan i Kuba, uz poražene iz dvoboja Egipat – Argentina te Tunis – Kina.

Podsjetimo, Hrvatska je na Svjetsko prvenstvo stigla putem pozivnice, nakon što je u kvalifikacijama ispala od Španjolske. Ova selekcija je značajno pomlađena, a mnogim je igračicama ovo bilo prvo veliko natjecanje u karijeri. Unatoč rezultatskom neuspjehu, ekipa je kroz sve tri utakmice pokazala borbu, energiju i karakter, temelje na kojima se može graditi budućnost.

Pred ‘kraljicama šoka’ je sada prilika da s pozitivnim rezultatom zaključe Svjetsko prvenstvo i osvoje prijeko potrebno iskustvo za godine koje dolaze.

