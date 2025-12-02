FREEMAIL
15 KOLA IZA NAS /

Dinamo pobijedio, Hajduk nije: Ovo kolo napravilo je velike promjene na kladionicama

Dinamo pobijedio, Hajduk nije: Ovo kolo napravilo je velike promjene na kladionicama
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Kladionice imaju izrazitog favorita

2.12.2025.
8:13
Sportski.net
Zvonimir Barisin/pixsell
Spustio se zastor i na 15. kolo SHNL-a. Do kraja jesenskog dijela prvenstva ostala su tri kola. Još je u igri i cijeli proljetni dio sezone i prerano je za zaključke o tome tko će biti prvak.

Ipak, kladionice imaju izrazitog favorita. Nakon što je Dinamo pobijedio Goricu, a Hajduk remizirao s Varaždinom, Plavi su preuzeli vrh ljestvice, a kladionice ih sada vide kao velikog favorita za naslov. Koeficijent na osvajanje Dinama pao je s 1,50 na 1,35 dok se na Hajduk povećao na 3,20.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Puno toga će otkriti već derbi u subotu i on bi uvelike mogao utjecati na koeficijente. Svima je jasno već više mjeseci da će se borba za naslov voditi između dvije ekipe, ali spomenimo i da je treći favorit prema kladionicama Rijeka na koju je koeficijent 150. 

