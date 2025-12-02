Svijet Bijelih! Osvojio je zadnju titulu s Hajdukom: 'Sve se promijenilo za nas'

Nadolazećeg vikenda, u 16. kolu SHNL-a, na Maksimiru će se odigrati drugi ovosezonski derbi Dinama i Hajduka, a uoči njega porazgovarali smo s Tomislavom Bušićem, proslavljenim napadačem koji je bio najbolji strijelac Bijelih u sezoni 2004./2005., posljednjoj u kojoj je momčad s Poljuda osvojila titulu.

Hajduk je solidno ušao u ovu sezonu i iskoristio pad Dinama, koji je prije nekoliko tjedana upao u ozbiljnu krizu, te bio neko vrijeme vodeća momčad lige.

Tijekom te krize Dinama, Bušić u razgovoru za Net.hr tvrdi da će se Plavi izvući, ali da se nada da to neće biti tako brzo, da im Hajduk stigne pobjeći.

No, želja mu se nije ispunila, Dinamo nije kiksao, ali zato Hajduk je i u kolu prije derbija Plavi su preuzeli prvo mjesto.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Sada, u tjednu derbija na Maksimiru, Bušić nije toliko optimističan.

"A eto, tko bi rekao nakon onih igara Hajduka da će se u ova dva kola ovako sve promijeniti. Dinamo je prvi, dočekuje Hajduk doma i može otići na četiri boda, tako da su oni sad u psihološkoj prednosti", rekao je na početku pa dodao:

"Puni su samopouzdanja, više nego Hajduk koji je protiv Varaždina odigrao jako lošu utakmicu do tog gola koji su nam oni praktički poklonili."

Prvi derbi, odigran ranije ove sezone u Splitu, Dinamo je pobijedio 2-0 i sada ide po drugu pobjedu nad najvećim rivalom.

"Svakako da je Dinamo u prednosti, igraju doma, psihološki su oni sad u boljoj poziciji. Ali opet, derbi je derbi. Svašta je moguće. I prijašnjih godina je Dinamo bio favorit pa je Hajduk pobjeđivao."

"Nadam da će napokon Livaja početi utakmicu, on puno znači puno znači Hajduku i može riješiti utakmicu jednim potezom utakmicu, kao što je rješavao zadnje dvije tri godine na Maksimiru", zaključio je Bušić.

