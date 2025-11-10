Slavni hajdukovac: 'Uz ovakvu igru možemo postati prvaci. Dinamo? To moraju znati'

Najbolji strijelac Hajduka u posljednjoj sezoni u kojoj su Bijeli bili prvaci (2004./2005.), Tomislav Bušić, za Net.hr analizirao je zbivanja u prošlom kolu SHNL-a i istaknuo kako se nada da bi ova sezona mogla biti ta u kojoj će naslov prvaka ponovno stići na Poljud.

Za početak je Bušić proanalizirao uvjerljiv nastup i pobjedu Hajduka nad Osijekom.

"Hajduk izgleda sve bolje i bolje u što dalje ide prvenstvo. Osjeti se dobra kemija između igrača, stožera i navijača koji su uvijek tu. Tako da stvarno Hajduk izgleda jako dobro", rekao je na početku.

Nakon odigranog 13. kola i pobjede nad Osijekom, Hajduk je povećao prednost na vrhu tablice na četiri boda ispred Dinama koji proživljava teške trenutke i u posljednjoj utakmici je neočekivano poražen na gostovanju kod Istre (2:1).

"Dinamo je dominirao, imao posjed, napadao i imao 20 i nešto kornera, 30 šutova na gol... Jednostavno nisu uspjeli probiti taj bedem Istre. Ali moraju znati da će takva biti svaka utakmica. Oni primaju lagane golove - prva šansa za protivnika, oni odmah prime gol. OK je bilo što se tiče igre, ali rezultat nije bio dobar za njih", smatra Bušić.

'Hajduk igra kako bi trebao'

Ta rezultatska kriza najviše ide na ruku baš Hajduku koji se uspio odvojiti na vrhu tablice i ima četiri boda više od Plavih.

"Da, četiri boda prednosti, ali najveća prednost Hajduku je što je napokon Hajduk igra kako bi Hajduk trebao igrati. Agresivni su, rade presing, stvaraju šanse, rutinski dobivaju ove utakmice koje moraju dobiti. To se prošlih godina nije događalo. Ove godine su baš na pravom putu i sve više sam uvjeren da ove godine uz ovu igru možemo biti prvaci", rekao je pa zaključio:

"Da se razumijemo, Dinamo ima dobar kadar, dosta širok kadar dobrih igrača. Mislim da će Kovačević preživjeti. Ne može gore, Dinamo će se dignuti i vratiti pobjedama, ali neka još kolo-dva, da mi još pobjegnemo malo."

