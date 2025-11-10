Ugledni stručnjak: 'Muka na muku ide. Nadam se da Boban i sada ima dobro mišljenje o Kovačeviću'

Dinamo je u ozbiljnoj krizi. Već je dugo jasno da nešto ne štima u igri ekipe s Maksimira, koja je prošloga tjedna dobila dva ozbiljna udarca.

Prvi je bio poraz od španjolske Celte 0:3 u Zagrebu. Plavi su u tom susretu izgubili prvi put u Europskoj ligi, ali posebno je bolan za svakog navijača Dinama način na koji je do tog poraza došlo. Dinamo je odigrao užasno slabu utakmicu, nije pokazao praktički ništa i po prvi put u svojoj povijesti u Europi na odmor otišao s tri gola zaostatka.

Nekoliko dana nakon utakmice protiv Celte - novi šamar. Dinamo je u 13. kolu HNL-a izgubio na gostovanju u Puli od Istre 1961 2:1. Alarm na Maksimiru gori već neko vrijeme jer slabi nastup nisu novost, a sada nakon ova dva poraza kriza je dosegla novu dimenziju i traže se krivci.

Za komentar situacije u Dinamu čuli smo se s bivšim hrvatskim reprezentativcem, nekadašnjim nogometašem Dinama i sadašnjim trenerom drugoligaša Karlovca Igorom Pamićem.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

"Muka na muku ide. Jednostavno, Dinamo nije u momentu gdje može samo lagano pobjeđivati. Mora se promijeniti i malo opreznije negdje igrati na kvalitetu jer momčad nije sigurno u dobrom psihološkom stanju, a pretpostavljamo ni trener. Čini mi se da Dinamo igra u 'va banque' i da previše pušta, ne može svaku utakmicu primiti gol, dva, tri.... Dinamo treba promijeniti pristup prema sljedećim utakmicama. Jednostavno, period je kad ne ide, ne možeš se bazirati samo na kvaliteti. Moraš više prostora posvetiti obrani jer Dinamo preveliki broj golova prima. To donosi automatski još veću nervozu u momčadi.

Postavili smo potom našem sugovorniku pitanje kako najlakše promijeniti pristup, je li to promjena trenera Marija Kovačevića koju mnogi navijači priželjkuju.

"Nije to pitanje za mene. Ja smatram da samo treba pristupiti malo drugačije problemu i pripremi utakmice. Dinamov problem je što prima previše golova i to je ključ. A kad se uđe u jedan pozitivan period, onda to ide samo od sebe. Jer, kvaliteta je tu, pogotovo za HNL. Tu treba samo malo opreznije i s više respekta, možda, prema protivnicima pristupati problemu."

Foto: Ronald Gorsic/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

"Znamo da je Kovačević Bobanov izbor. Dakle, ako je Boban imao, pretpostavljam, dobro mišljenje o njemu, nadam se da ima i sada. Ali opet, tu trebaju svi skupa sjesti. Puno više očiju puno bolje vidi i analizira situaciju. Da, da to? Da, to se prije dođe na način na normalnu razinu, koliko Dinamo treba", istaknuo je Pamić.

"Imali smo slučaj prošlosezonski kada su se četiri trenera promijenila i efekt se nije napravio. Dakle, u tome treba biti vrlo oprezan. Ovi potezi sada su ključni za ovu Dinamovu sezonu", rekao je Pamić i zaključio:

"Promjena trenera se naziva pozitivnim šokom. Može biti OK, dobro rješenje. Međutim, ako se rješenja rade samo da se rade da se izazove neki šok, to nije dobro. Ako se radi promjena, onda treba biti siguran u to rješenje i trenera koji može donijeti promjene. To je sada na ljudima koji o tome odlučuju. Ali, nisam baš siguran da dugoročno sama promjena može nešto donijeti."

