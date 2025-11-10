Vidjeli smo sve! Dinamo srlja u krizu, Hajduk slavi, Đoković i Norris pišu povijest

Sportski vikend donio je sve, dramu, iznenađenja i povijesne trenutke. Dinamo je nastavio pad porazom od Istre i produbio krizu, dok se Hajduk učvrstio na vrhu HNL-a pobjedom nad Osijekom. Mali Vatreni blistali su na Svjetskom prvenstvu do 17 godina i izborili nokaut-fazu, Novak Đoković ispisao je novu stranicu povijesti kao najstariji pobjednik ATP turnira, a Lando Norris u Formuli 1 stigao na prag svog prvog svjetskog naslova.

Dinamo na konopcima

U susretu 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva istra 1961 je na Aldo Drosini pobijedila Dinamo sa 2-1 probivši se na treće mjesto ljestvice.

Nakon što je u četvrtak senazacionalno ispao u Kupu od četvrtoligaša Kurilovca, pulski sastav je priredio još jedno iznenađenje. Ovoga puta ugodno srušivši doprvaka Dinamo.

Junak susreta bio je nigerijski napadač Salim Fago Lawal, koji je postigao dva gola (10, 32), dok je gol za Dinamo zabio Monsef Bakrar (81). Dinamo je imao čak 20 kornera, gosti su uputili i skoro 30 udaraca, no bodovi su ostali u Puli.

Bio je to drugi poraz Dinama u nizu nakon maksimirske "pljuske" od Celte Vigo, treći u zadnja četiri susreta, te treći uzastopni gostujući u HNL-u. "Modri" sada ponovo imaju četiri boda zaostatka za Hajdukom koji je u subotu porazio Osijek, dok se Istra probila na treće mjesto ljestvice sa 19 bodova.

Dinamo je prvi zaprijetio, u sedmoj minuti je iskosa pucao Stojković, ali je Kolić odbio u korner. Tri minute kasnije domaćin je poveo. Salim Fago Lawal je pobjegao Lisici nakon jedne dugačke lopte, izašao sam ispred Nevistića i pogodio za 1-0.

U 25. minuti je umalo bilo 2-0. Radošević je "ukrao" loptu na polovici Dinama i odmah proslijedio do Frederiksena čiji je udarac Nevistić odlično obranio.

Odličnu igru domaćin je okrunio drugim golom u 32. minuti, a ponovo je strijealac bio Lawal. Kadušić je ubacio su kazneni prostor, a Lawal glavom pogodio za 2-0. Zaboravila je obrana "modrih" na najopasnijeg igrača domaćina, a Nigerijac glavom iz blizine zabio svoj drugi gol na utakmici.

Najbolju priliku u prvom dijelu imao je Dion Drena Beljo u 44. minuti. Hoxha je ubacio pred vrata do Beljie koji je s nekoliko metara promašio prazan gol. Beljo je mogao bolje reagirati i u 47. minuti, ali iz okreta nije najbolje zahvatio loptu.

Vrlo blizu smanjenja vodstva Dinamo je bio u 64. minuti, opalio je Zajc iz daljine i pogodio okvir gola. Zagrebački sastav je uspio smanjiti u 81. minuti lijepim golom Bakrara kojeg je uposlio Stojković. U završnici je Dinamo pritisnuo kako bi izvukao barem bod, ali nije uspio.

U posljednjem susretu kola nešto kasnije se sastaju Varaždin i Rijeka.

Hajduk vodi na ljestvici sa 29 bodova, Dinamo ima 25, a treća je Istra 1961 sa 19 bodova. Slijede Slaven Belupo sa 18, Lokomotva sa 17 bodova...

Mali Vatreni uvjerljivo prošli kroz skupinu

Hrvatska nogometna vrsta do 17 godina pobijedila je u utakmici 3. kola Svjetskog prvenstva u Katru Kostariku s 3-1 (1-0), te se kao drugoplasirana reprezentacija iz skupine C plasirala u šesnaestinu finala.

Pogotke su za Hrvatsku dali Krešimir Radoš (35), Raul Kumar (55) i Tino Kusanović (89), a za Kostariku je strijelac bio Raul Cordero (58).

Izabranici Marijana Budimira plasirali su se u nokaut fazu SP-a i drugom pobjedom na prvenstvu, nakon trijumfa 3-0 protiv UAE-a i 0-0 sa Senegalom, te s velikim optimizmom čekaju nokaut-fazu.

Protivnik Hrvatske u šesnaestini finala bit će poznat tek nakon što se zgotovi kompletna grupna faza, a naši su zasad najbolja drugoplasirana reprezentacija.

Mali Vatreni su suvereno krenuli u susret, dominirali su u posjedu i u 17. minuti nakon udarca s kuta Gabrijela Šivaleca prvo je udarac kapetana Karla Pajsara kostarikanski branič očistio s crte gola, a potom je Jona Benkotić pogodio gredu.

Posvemašnja dominacija Hrvatske isplatila se u 35. minuti. Dinamov veznjak Krešimir Radoš iskoristio je sjajan ubačaj Pajsara i konačno probio obranu Kostarikanaca.

U 50. minuti je srednjoamerička momčad uputila prvi udarac na gol na utakmici, a pet minuta kasnije Hrvatska je povećala vodstvo na 2-0. Nakon udarca s kuta branič Istre Raul Kumar je bio najviši u skoku i udarcem glavom pogodio mrežu.

U 58. minuti Hrvatska je primila i prvi gol na mundijalu. Strijelac je bio Cordero koji je svladao hrvatskog vratara udarcem s 20 metara.

Pajsar i Patrik Horvat su potom propustili izrazite prilike za povećanje vodstva, a obje momčadi su nakratko dobile po penal, koje je provjerom VAR poništio.

Napokon, minutu prije kraja napadač Nuernberga Tino Kusanović udarcem glavom povećao je na 3-1 nakon nove asistencije Pajsara.

U drugom susretu skupine Senegal je svladao UAE s 5-0 i osvojio skupinu zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Utakmice šesnaestine finala igraju 14. i 15. studenoga.

Hajduk suvereno na prvom mjestu

Nakon četiri prvenstvene gostujuće utakmice u nizu nogometaši Hajduka su se vratili na Poljud gdje su ove subote u dvoboju 13. kola HNL-a svladali Osijek s 2-0 (1-0).

Prvi pogodak postigao je Filip Krovinović već u petoj minuti, dok je utakmica riješena u 94. minuti kada je za 2-0 strijelac bio Michele Šego. Osječani su od 65. minute imali igrača manje nakon drugog žutog kartona Roka Jurišića.

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola.

Kriza i dalje trese Osijek koji je sada posljednji na ljestvici s obzirom na bod kojeg je Vukovar 1991 osvojio u petak. Zadnji Osijek ima bod manje od pretposljednjih Vukovaraca.

Utakmica je počela savršeno za Splićane koji su poveli iz prvog pravog napada. Pukštas je izbacio Almenu na desnu stranu, a ovaj je poslao povratnu loptu za Krovinovića. Vezni igrač Hajduka je s vrha šesnaesterca lijepo naciljao i pogodio za 1-0.

Nakon pogotka Hajduk je nastavio napadati pa su dalekometne pokušaje potom imali Rebić i Krovinović. Nakon dvadesetak minuta igre Osječani su se napokon podigli nakon startnog šoka i imali su dominaciju u posjedu. Međutim, gosti nisu mogli opasnije zaprijetiti domaćoj obrani i cijelo prvo poluvrijeme je prošlo u mirnom ritmu i bez pravih prilika.

Možda se može još izdvojiti udarac glavom Pukštasa u 40. minuti kada je lopta prošla pored vratnice. Osijek kroz cijeli prvi dio nije ni jednom na pravi način zaprijetio suparničkom vrataru Ivušiću.

Bezidejan je bio Osijek i u uvodu drugog poluvremena. Niti Hajduk se nije napadački isticao. Na startu nastavka mogao se tek izdvojiti još jedan pokušaj Rebića iz daljine, ali je sve i ostalo samo na pokušaju. Nakon sat vremena igre akciju Splićana su kreirali Pukštas i Šego. Potonji je pucao, ali je dobro intervenirao gostujući vratar Malenica.

Za Osijek je situacija postala još teža u 65. minuti kada je Jurišić dobio drugi žuti karton pa su gosti morali nastaviti s desetoricom loviti zaostatak.

Pukštas je zaprijetio još jednom u 69., ali je i taj udarac odbio osječki golman Malenica. Pokušavao je Hajduk što prije iskoristiti igrača više, zabiti drugi gol i riješiti pitanje pobjednika, a uspio je u tome u 94. minuti. Dogodila se tada nova gužva pred osječkim vratima, a na kraju je Šego iz blizine potegnuo i zabio za konačnih 2-0. U završnici je za Hajduk u igru ušao Marko Livaja što je bio njegov povratak nogometu nakon dužeg vremena zbog ozljede. U nadoknadi je Livaja mogao i zabiti, ali je Malenica dobro intervenirao.

Novak Đoković ispio povijest

Novak Đoković (ATP - 5.) na dvoranskom turniru u Ateni došao je u subotu do 101. naslova u karijeri svladavši u finalu Talijana Lorenza Musettija (ATP - 9.) sa 4-6, 6-3, 7-5 i time je sa 38 godina i pet mjeseci postao najstariji pobjednik otkako je 1990. ustanovljen ATP Tour.

Srpskom tenisaču je ovo i 72. naslov na tvrdoj podlozi, čime je prestigao Rogera Federera (71) i postao najuspješniji u Open eri na toj ljestvici te taj rekord dodao mnogima koji su već u njegovom vlasništvu.

Posljednji naslov na tvrdoj podlozi i u dvorani, 38-godišnji Srbin je osvojio 2023. na ATP Finalu u Torinu, gdje će već u ponedjeljak morati odigrati prvi meč u grupnoj fazi protiv Amerikanca Taylora Fritza, a potom ga čekaju još obračuni s Carlosom Alcarazom i Alexom de Minaurom.

Lorenzo Musetti se nadao da bi i on mogao zaigrati pred domaćim navijačima u Torinu, ali je finalnim porazom u Ateni, devetim u deset dvoboja sa Đokovićem, ostao bez te prilike. Nije uspio prestići Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, koji će zauzeti mjesto u skupini s Jannikom Sinnerom, Alexanderom Zverevom i Benom Sheltonom.

Musetti se žestoko borio, dvaput je u odlučujućem, trećem setu nadoknađivao 'break' zaostatka (1-3, 3-5), ali je u 11. gemu još jednom izgubio servis. Kad je po drugi put servirao za trofej, Đoković je 15 godina mlađeg suparnika ostavio bez poena.

Norris stigao na prag prvog naslova!

Britanac Lando Norris (McLaren) pobijedio je na F1 Velikoj nagradi Brazila, 21. od ukupno 24 utrke ove sezone, povećavši svoje vodstvo u prvenstvu i približivši se svom prvom naslovu svjetskog prvaka tri utrke prije kraja.

Britanac, koji je startao s pole positiona, završio je ispred Talijana Andree Kimija Antonellija (Mercedes) i Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull), koji je izveo nevjerojatan povratak nakon što je startao s 19. mjesta zbog promjene motora. Bila je to još jedna nevjerojatna izvedba četverostrukog svjetskog prvaka koji je prošle godine na Interslagosu pobijedio sa 17. mjesta na startnoj poziciji.

Norris je povećao vodstvo u poretku na 24 boda nakon što je njegov timski kolega i rival za naslov Australac Oscar Piastri dobio kaznu zbog izazivanja sudara i završio peti.

Antonelliju je drugo mjesto rezultat karijere, a George Russell bio je četvrti za Mercedes, koji je učvrstio drugo mjesto ukupno u konstruktorskom prvenstvu koje je McLaren već osvojio.

Norris u generalnom plasmanu vodi sa 390 bodova, drugi je Piastri sa 24 boda manje, dok Verstappen na trećem mjestu ima 341 bod. Naredna utrka vozi se dva tjedna za Veliku nagradu Las Vegasa.

