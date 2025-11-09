Budimir: 'Pokušali smo svim silama zabiti još jedan gol za prvo mjesto u skupini'

Ne bojimo se nikoga u nokaut fazi, kazao je Izbornik hrvatskih U17 nogometaša Marijan Budimir.

Hrvatska nogometna vrsta do 17 godina pobijedila je u utakmici 3. kola Svjetskog prvenstva u Katru Kostariku s 3-1 (1-0), te se kao drugoplasirana reprezentacija iz skupine C plasirala u šesnaestinu finala.

“Čestitam igračima na plasmanu u drugi krug natjecanja, kontrolirali smo utakmicu od prve do zadnje minute. Imali smo jako puno šansi, pogotovo na otvaranju susreta, dolazili smo puno puta u zadnju trećinu protivnika, do poluprilika i prilika. Nešto smo promašivali, nešto je njihov vratar branio, pogodili smo gredu. Trudili smo se u prvom redu pobijediti utakmicu, a onda poslije pokušali zabiti koji pogodak više. Kad smo znali rezultat Senegala, pokušali smo svim silama zabiti još jedan gol, ali na žalost nismo uspjeli. Senegal je odigrao fantastičnu utakmicu protiv UAE-a, zabili pet golova i na račun gol-razlike osvojili prvo mjesto u skupini. Međutim, to ne mijenja ništa, odigrali smo tri fantastične utakmice i gledamo s pozitivnom prema naprijed, u nokaut fazi da bi otišao daleko moraš sve pobjeđivati, a uz disciplinu i s ovim fantastičnim dečkima ne bojimo se nikoga”, rekao je Budimir za stranicu Hrvatskog nogometnog saveza.

“Dobro smo pripremili utakmicu, slušali trenerove upute i na kraju pobijedili. U prvom samo zabili prvi gol, u drugom još dva, ali smo nesretno i primili taj jedan gol. Ostaje žal što nismo prvi u skupini, ali to ne mora biti loše, čekamo sljedećeg protivnika i idemo dalje“, rekao je strijelac prvog gola Krešimir Radoš.