Norris uzeo Veliku nagradu Brazila i približio se prvoj tituli

Britanski vozač Lando Norris (McLaren) pobjednik je uzbudljive sprint-utrke formule 1 na Velikoj nagradi Sao Paula u Brazilu, čime je napravio još jedan korak prema naslovu svjetskog prvaka, jer je njegov momčadski kolega Australac Oscar Piastri završio utrku izlijetanjem već u šestom krugu.

U redoslijedu Svjetskog prvenstva, četiri utrke prije kraja sezone, Norris sada ima 365 bodova, devet više od Piastrija, a za 39 bodova zaostaje trećeplasirani Nizozemac Max Verstappen (Red Bull), koji je u sprintu osvojio četvrto mjesto. Piastrijevo izlijetanje, nakon kojeg su samo desetak sekundi poslije na istom mjestu u ogradi završili i Nijemac Nico Hulkenberg (Sauber) te Argentinac Franco Colapinto (Alpine), dovelo je do prekida i ponovnog starta. Sva trojica vozača su prednjim lijevim kotačem zahvatili nešto zaostale vode nakon kiše i tako su izgubili kontrolu nad bolidom. Nitko od njih nije ozlijeđen, a Hulkenberg je čak uspio i nastaviti utrku u ponovljenom startu. U trenutku prekida Norris je bio u prilično uvjerljivom vodstvu. Britanac nije dopustio suparnicima ni u ponovljenom startu da ga prestignu te je došao do svoje druge pobjede u sprintu ove sezone.

Na postolju su mu se pridružio dvojac Mercedesa, Talijan Kimi Antonelli (+0.708) i Britanac George Russell (+2.192). Na samom kraju utrke dogodilo se još jedno izlijetanje, a u ogradi je završio Sauber kojim je upravljao Brazilac Gabriel Bortoleto. Udarac je bio toliko snažan da je bolid potpuno uništen. No, vozač je javio da je s njim sve u redu. Danas će na Interlagosu, od 19 sati po srednjoeuropskom vremenu, biti održane i kvalifikacije za startne pozicije za sutrašnju Veliku nagradu Sao Paula (18 sati).

