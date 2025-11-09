Distorzija slike i odgovornost igrača: Treba li Dinamu stvarno promjena trenera?

Dinamo je u utakmici 13. kola HNL-a izgubio od Istre 2:1 i tako potvrdio 'debelu' krizu koja je krenula još tamo od Lokomotive u devetom kolu prvenstva i poraza 2:1.

Uslijedila je 2:1 pobjeda nad Osijekom koja je, a to se sada vidi, lagano iskrivila realnu sliku jer je nakon toga stigao i mršavi remi kod Malmoa. Plavi su tada u Švedskoj s(p)retno uzeli bod u šestoj minuti nadoknade jednim 'divljim' potezom 'divljeg' Stojkovića koji je majstorski proigrao Bakrara, a ovaj lijepo prebacio golmana. Loptu je samo potvrdio Varela s gol crte.

Nakon toga stigao je poraz kod Vukovara pa s(p)retna pobjeda nad Rijekom novom individualnom eksplozijom ovaj put Hoxhe. Ta je pobjeda također distorzirala sliku jer je nakon nje stigao težak europski poraz od Celte koja je Plavima na Maksimiru očitala lekciju. Sve je, dakle, kulminiralo porazom u Puli koji je Plave zakucao na drugo mjesto tablice s četiri boda zaostatka za Hajdukom uoči reprezentativne stanke.

Kad je utakmica završila igrači su krenuli prema tribini pozdraviti navijače, ali dobili su odbijenicu pa su se okrenuli i otišli u svlačionicu. Bilo je podno tribina Aldo Drosine 'svega', igrači su uz povišene tonove ostali u svlačionici novih 90 minuta i 'odigrali' jednu žestoku 'utakmicu'.

No, da stvari ne funkcioniraju bilo je vidljivo već na terenu za vrijeme utakmice. Mahanje rukama i prepiranje Domingueza i Lisice tko je trebao čuvati Lawala nije bilo ugodno gledati niti jednom navijaču Dinama, a nakon svega ceh će, čini se, platiti Mario Kovačević.

Zvonimir Boban navodno je sazvao hitan sastanak za ponedjeljak ujutro, a predviđa se kako će Kovačević dobiti otkaz ne bi li momčad promijenila trenera u 'najboljem' trenutku za vrijeme reprezentativne pauze i uoči nastavka europske sezone u kojoj Plavi još uvijek imaju dobre šanse za prolaz u nokaut fazu.

Plava devetka

Kovačeviću se svakako može pronaći niz pogrešaka, prvenstveno u pozicioniranju igrača. Prvenstveno Lisice na beku, a onda i Bakrara na krilu, no tu je i kasno reagiranje sa zamjenama. Međutim, svaljivanje svega na trenerova leđa bi će još jedno distorziranje slike jer, kao i u puno puta do sada, najveća je odgovornost i krivica na igračima.

Kad bi se stvari u nogometu mogle postaviti malo drugačije i 'poštenije', u raspravu o otkazu bi prije Kovačevića trebao primjerice ući jedan Beljo. Ono što je u Puli promašio u 44. minuti jedna plava devetka si ne smije dopustiti ma koliko god dodavanje nije bilo idealno.

"Nismo ekipa, ovo što igramo je užasno", otprilike je glasio kontekst rasprave u svlačionici Dinama nakon poraza od Pule, a pravo pitanje je treba li ovim igračima uistinu drugi trener da se to promijeni.