Đokovića nikad nisu u Srbiji ovako ponizili i to na TV-u

Politička situacija u Srbiji posljednjih mjeseci sve je napetija, a svako javno iskazivanje neslaganja s režimom Aleksandra Vučića nailazi na oštre reakcije provladinih medija. Među onima koji su se našli na meti propagande sada je i najveći srpski sportaš svih vremena Novak Đoković.

Slavni tenisač već neko vrijeme izaziva pažnju režimskih medija zbog svojih javnih poruka podrške studentima i građanima koji prosvjeduju protiv vlasti. Njegov stav, iako umjeren, dovoljan je da ga dio javnosti povezan s vlašću etiketira kao “izdajnika” i “neprijatelja režima”.

Početkom godine Đoković je putem društvenih mreža objavio poruku podrške mladima koji traže promjene u društvu. Nakon te objave uslijedila je reakcija provladinih medija pojedini tabloidi i televizije nekoliko su dana u potpunosti ignorirali njegove rezultate i nastupe, što je bio svojevrsni tihi bojkot jednog od najtrofejnijih sportaša u povijesti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nedavno je Đoković ponovno izazvao pažnju javnosti obilježavanjem godišnjice tragedije u Novom Sadu, kada je prije godinu dana u urušavanju nadstrešnice poginulo 16 osoba. Na Instagramu je objavio niz priča posvećenih žrtvama, a među njima i fotografiju s prosvjeda na kojoj su građani nosili njegovu maketu kao simbol podrške.

Dok su provladini portali prenijeli samo prve dvije objave, treću onu s prosvjeda odlučili su potpuno prešutjeti. Time su još jednom pokazali selektivan pristup prema sportašu koji ne odgovara narativu režima.

Vrhunac medijske kampanje dogodio se kada je urednik provladinog tabloida Informer, Dragan Vučićević, u televizijskom prijenosu Đokovića nazvao “propalim tenisačem”. Izjava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su građani stali u obranu Novaka, ističući da ni napadi ni političke manipulacije ne mogu umanjiti ono što je postigao za srpski i svjetski sport.

POGLEDAJTE VIDEO: Komljenović ponudio rješenje za Dinamo: 'Ako nešto ne štima, može se i to probati'