FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČESTITAO MU /

Glumac objavio fotografiju s Đokovićem: 'Vin Diesel je iz Republike Srpske, ako se ne varam'

Glumac objavio fotografiju s Đokovićem: 'Vin Diesel je iz Republike Srpske, ako se ne varam'
×
Foto: Instagram/vindiesel

'Vin Dieselov najveći uspjeh u životu'

9.11.2025.
15:06
Hot.hr
Instagram/vindiesel
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Novak Đoković nastavlja pomjerati granice tenisa i povijesti. Na dvoranskom turniru u Ateni, 38-godišnji srpski tenisač osvojio je svoj 101. naslov u karijeri, svladavši u finalu Talijana Lorenza Musettija (ATP – 9.) sa 4:6, 6:3, 7:5. Time je postao najstariji pobjednik na ATP Touru otkako je format uveden 1990. godine.

Ovim trijumfom Đoković je došao i do 72. titule na tvrdoj podlozi, čime je prestigao Rogera Federera (71) te postao najuspješniji tenisač Open ere na toj ljestvici. Još jedan rekord dodan je u bogatu kolekciju najvećeg tenisača u povijesti.

Brojne javne osobe uputile čestitke

Nakon pobjede, slavlje se proširilo i izvan teniskih terena. Đokoviću su čestitali brojni sportaši, javne osobe i obožavatelji, a među njima se posebno istaknula objava holivudskog glumca Vina Diesela, koji je na Instagramu podijelio zajedničku fotografiju s Đokovićem.

“Čestitke mom bratu Novaku Đokoviću. Veličina se ne dobiva tek tako, ona se zaslužuje disciplinom i definira srcem. Ti utjelovljuješ oboje”, napisao je Diesel uz fotografiju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Vin Diesel (@vindiesel)

Na objavu je reagirala i Novakova supruga Jelena Đoković, ostavivši emotikone srca, dlanova u znak zahvalnosti i srpske zastave.

Fanovi nisu propustili priliku za šalu – komentari ispod objave preplavili su internet:

“Vin Dieselov najveći uspjeh u životu”, “Bravo Vine brate”, “Vin Diesel je iz Republike Srpske ako se ne varam”, “Vinko Dizelčić i Nole Đoković.”

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog njega je cijela Hrvatska slavila! Suigrači Šipe za RTL Danas: 'Čeka Hajdukovu titulu'

Novak đokovićVin DieselFotografija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ČESTITAO MU /
Glumac objavio fotografiju s Đokovićem: 'Vin Diesel je iz Republike Srpske, ako se ne varam'