Novak Đoković donio veliku odluku: S obitelji preselio u Grčku, razlog bi vas mogao iznenaditi

Jedan od najtrofejnijih sportaša svijeta, tenisač Novak Đoković (38) otkrio je razloge zbog kojih je odlučio dio svog života provesti u Grčkoj.

Gostujući u programu grčkog CNN-a, Novak je otvoreno govorio o razlozima zbog kojih je odlučio preseliti se i organizirati jedan od svojih turnira upravo u Grčkoj. „Prije svega, želim zahvaliti svim Grcima koje sam upoznao u posljednja dva mjeseca, koji su ovdje u Ateni s mojom obitelji i koji su nas dočekali raširenih ruku. Bili su vrlo ljubazni, velikodušni i spremni pomoći. Zato se zaista osjećam kao kod kuće“, rekao je Đoković.

Dodao je i da je Grčka oduvijek bila zemlja sporta, što potvrđuju i Olimpijske igre koje potiču djecu da se bave različitim disciplinama. Njegova je želja da se i tenis u Grčkoj dodatno razvije te da djeca pronađu inspiraciju u ovom sportu. „Kao tenisač, nadam se da će tijekom ovog turnira, ali i nakon njega, ostati dugoročni pozitivan utjecaj – u smislu uključivanja većeg broja djece u tenis. To je globalni sport, a organizacija međunarodnih turnira pomaže njegovoj popularizaciji“, poručio je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Posebno ga se dojmile prirodne ljepote

Istaknuo je što ga također posebno privlači kada je u pitanju boravak u Grčkoj. „Naravno, tu su i vrijeme, prekrasna klima, nevjerojatna hrana i jedna od najljepših obala u Europi i svijetu. Zaista mi se sviđa način života ovdje i osjećam da su grčki i srpski narod kao braća. To je najvažniji razlog zbog kojeg smo ovdje“, rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Novak Đoković slomljen: 'Nadam se da će uspjeti izgurati'