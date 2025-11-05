Đoković se, kad je vidio to, rasplakao zbog Nikole Pilića

Novak Đoković u drugom je kolu ATP turnira u Ateni pobijedio Čileanca Alejandra Tabila. Nakon meča prikazan je video u čast pokojnog Nikole Pilića.

Novak Đoković isticao je Pilića kao svog teniskog oca i nije mogao suspregnuti suze kada je vidio emotivni video u atenskoj dvorani. "„Bio je to emotivan trenutak“, rekao je najbolji tenisač svih vremena za ATP web stranicu.

„S obzirom na to što je značio meni i mojoj obitelji - privatno, a i profesionalno - bio je moj teniski otac, kako ga volim zvati, netko tko je odigrao temeljnu, integralnu ulogu u mom razvoju kao tenisača i kao ljudskog bića. Bila je to zaista tužna vijest kada sam čuo da je preminuo", kazao je Đoković.

Velikan preminuo u rujnu

„Dok god igram tenis i dok god sam živ, slavit ću njegovo ime“, dodao je. „Ovo je bio jedan od trenutaka kako odati počast i siguran sam da će ljudi u budućnosti saznati kako je Niki utjecao na svijet tenisa i svijet sporta. Zaslužio je to. Bio je poseban čovjek", zaključio je Novak Đoković.

Podsjetimo, Nikola Pilić preminuo je u rujnu u 87. godini života. Posebno će ostati upamćen po jedinstvenom uspjehu, bio je prvi trener u povijesti koji je tri različite reprezentacije vodio do svjetskog trona. S Hrvatskom je osvojio naslov, a isto je prije učinio tri puta sa Zapadnom Njemačkom te jednom sa Srbijom.

Njegov doprinos tenisu nadilazio je rezultate. Smatra ga se jednim od pionira modernog profesionalnog tenisa jer je bio među onima koji su udarili temelje ATP-a i time otvorili novu eru u razvoju ovog sporta.

