Nakon 52 godine vraća se Rat spolova, poznato je i tko će igrati

52 godine nakon prvog izdanja teniskog Rata spolova između Billie Jean King i Bobbyja Riggsa, sprema se drugo izdanje koje bi se trebalo održati u Dubaiju krajem ove godine.

Sada je objavljeno da će se u tom ekshibicijskom meču sučeliti Arina Sabaljenka i Nick Kyrgios. Meč će se održati u Dubaiju u Coca-Cola Areni 28. prosinca ove godine. Dok je prvo izdanje imalo više novina i uglavnom se odnosio na paritet između muških i ženskih sportova, ovaj će meč više biti o sportskom duhu i zabavi.

#BattleoftheSexes: @WTA world No. 1 @SabalenkaA and tennis showman @NickKyrgios face-off in a competition billed as the “Battle of the Sexes: The Dubai Showdown” on Dec. 28 https://t.co/iYZmrbquBw pic.twitter.com/ePOhGwfnTJ — Arab News | Sport (@ArabNewsSport) November 4, 2025

"Imam toliko poštovanja prema Billie Jean King i onome što je učinila za ženski tenis. Ponosna sam što predstavljam ženski tenis i što sam dio ove moderne verzije kultnog meča Bitke spolova", rekla je Sabaljenka, prenosi The National.

"Kad te izazove svjetski broj 1, odgovoriš na poziv. Imam ogromno poštovanje prema Arini; ona je energična igračica i prava prvakinja. Ali nikad nisam bježao od izazova i nisam ovdje samo da bih igrao - ovdje sam da bih zabavio. Za ovo živim. Dubai, pripremi se za show, jer ću donijeti vrućinu u Coca-Cola Arenu", kazao je Kyrgios.

