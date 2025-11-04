BATTLE OF THE SEXES /

Nakon 52 godine vraća se Rat spolova, poznato je i tko će igrati

Nakon 52 godine vraća se Rat spolova, poznato je i tko će igrati
Foto: Waleed Zein/afp/profimedia

Meč će se održati u Dubaiju u Coca-Cola Areni 28. prosinca ove godine

4.11.2025.
9:00
Sportski.net
Waleed Zein/afp/profimedia
52 godine nakon prvog izdanja teniskog Rata spolova između Billie Jean King i Bobbyja Riggsa, sprema se drugo izdanje koje bi se trebalo održati u Dubaiju krajem ove godine.

Sada je objavljeno da će se u tom ekshibicijskom meču sučeliti Arina Sabaljenka i Nick Kyrgios. Meč će se održati u Dubaiju u Coca-Cola Areni 28. prosinca ove godine. Dok je prvo izdanje imalo više novina i uglavnom se odnosio na paritet između muških i ženskih sportova, ovaj će meč više biti o sportskom duhu i zabavi.

 

 

Sve o tenisu čitajte na portalu Net.hr.

"Imam toliko poštovanja prema Billie Jean King i onome što je učinila za ženski tenis. Ponosna sam što predstavljam ženski tenis i što sam dio ove moderne verzije kultnog meča Bitke spolova", rekla je Sabaljenka, prenosi The National.  

"Kad te izazove svjetski broj 1, odgovoriš na poziv. Imam ogromno poštovanje prema Arini; ona je energična igračica i prava prvakinja. Ali nikad nisam bježao od izazova i nisam ovdje samo da bih igrao - ovdje sam da bih zabavio. Za ovo živim. Dubai, pripremi se za show, jer ću donijeti vrućinu u Coca-Cola Arenu", kazao je Kyrgios. 

