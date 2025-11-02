Nevjerojatni Sinner osvojio prvi naslov u Parizu i ispisao povijest

Talijanski tenisač Jannik Sinner osvojio je u nedjelju svoj prvi ATP Masters 1000 turnir u dvorani, trijumfiravši u Parizu i tako se ponovno vratio na vrh ATP ljestvice.

'Oboje smo znali što je u pitanju i za što se borimo'

U finalu odigranom u Areni La Defense, 24-godišnji Sinner je svladao Felixa Auger-Aliassimea rezultatom 6-4, 7-6 (4) nakon gotovo dva sata igre, javlja njemački Eurosport. Sinner sada ima pet naslova ove sezone, a prvom pobjedom na Paris Mastersu produžio je niz pobjeda na dvoranskim tvrdim terenima na 26 uzastopnih pobjeda.

"Odlično je bilo, jedno vrlo intenzivno finale. Oboje smo znali što je u pitanju i za što se borimo. Bila je to fantastična godina, bez obzira na to što se dogodi u Torinu“, objasnio je Jannik Sinner u intervjuu na terenu nakon finala.

Ovaj uspjeh donio mu je i povijesni trenutak. Postao je prvi pobjednik pariškog Mastersa nakon preseljenja turnira iz kultne dvorane u Bercyju. Sinneru je ovo bio peti naslov na turnirima najviše kategorije (Masters 1000), a ranije je osvajao Miami, Cincinnati, Šangaj i Toronto. Ukupno mu je ovo 23. naslov u karijeri i peti u 2025. godini, dok trenutno ima impresivan niz od 26 uzastopnih pobjeda na dvoranskim turnirima.

Auger-Aliassime upisao 20. finale karijere, ali...

Na drugoj strani, Auger-Aliassime je upisao 20. finale karijere, ali je ostao na osam osvojenih titula. Za Kanađanina je ovo bilo drugo Masters finale, nakon što je prošle godine u Madridu izgubio od Andreja Rubljova. Za razliku od ozlijeđenog Alexandera Zvereva u polufinalu, Auger-Aliassime borio se protiv Sinnera. Ipak, četverostrukog Grand Slam prvaka nije bilo moguće zaustaviti.

"Jannik je uvijek na pravom mjestu na terenu. Umjetnost je kako on igra najbolje upravo kada je drugi igrač u naletu“, pohvalio je bivši profesionalac Philipp Kohlschreiber talijanskog rivala na Sky Sportu. Nakon 44. minute, Sinner je osigurao vodstvo u setu na vlastiti servis.

Alcaraz kontrolira borbu za tron

Unatoč porazu, Auger-Aliassime je ulaskom u finale osigurao posljednje mjesto na ATP Finalu u Torinu, koji će se održati od 9. do 16. studenoga. Tamo će se ponovno susresti sa Sinnerom, koji će pred domaćom publikom pokušati ostvariti ono što je nedavno nazvao "nemogućom misijom” završiti sezonu kao broj 1 na svijetu ispred Španjolca i rivala Carlosa Alcaraza.

Sinner će, međutim, za dva tjedna izgubiti 1500 bodova osvojenih prošle godine u Torinu, gdje je tada slavio bez poraza, dok Alcaraz "brani” samo 200 bodova. To znači da Španjolac i dalje kontrolira borbu za završni tron. Plasman u polufinale bez poraza u skupini ili ulazak u finale osigurao bi mu status najboljeg igrača svijeta na kraju godine.

Za spomenuti kako ponedjeljak označava početak Sinnerovog 66. tjedna na prvom mjestu ATP ljestvice, što ga trenutno stavlja na dvanaesto mjesto svih vremena. Ovu ljestvicu predvodi Novak Đoković, koji je na prvom mjestu proveo ATP ljestvice nevjerojatnih 428 tjedana.

