Đoković potvrdio nastup na Finalu, a onda podijelio bizarnu objavu

Srpski tenisač Novak Đoković potvrdio je svoj nastup na ATP Finalu u Torinu, koje je na rasporedu od 9. do 16 studenoga, izjavio je predsjednik Teniskog saveza Italije Angelo Binaghi.

Đoković, osvajač rekordna 24 Grand Slam turnira, prošle godine zbog ozljede nije nastupio na završnom turniru osam najboljih tenisača svijeta. Peti tenisač svijeta propustio je prošlotjedni pariški Masters 1000 turnir, a posljednji nastup imao je 11. listopada kada je u polufinalu Masters 1000 turnira u Šangaju izgubio od kvalifikanta Valentina Vacherota. Đoković je rekordnih sedam puta trijumfirao na ATP Finalu, a posljednji puta je trofej podigao 2023.

Zasad je poznato sedam tenisača koji će nastupiti na ATP Finalu, a to su Talijan Jannik Sinner, Španjolac Carlos Alcaraz, Nijemac Alexander Zverev, Novak Đoković, Amerikanci Taylor Fritz i Ben Shelton, te Australac Alex De Minaur.

Za posljednje osmo mjesto konkuriraju Kanađanin Félix Auger-Aliassime i Talijan Lorenzo Musetti. Auger-Aliassime, koji je prošlog tjedna stigao do finala Masters 1000 turnira u Parizu, otkazao je nastup na ATP turniru u Metzu, što znači da Musetti može izboriti plasman na ATP Finalu ako ovog tjedna osvoji ATP turnir u Ateni.

Novak Đoković je iz Atene objavio i bizarnu objavu na Instagramu. Nole se fotografirao ispred atenske Akademije znanosti i napisao: "Punim se energijom grčkih bogova".

