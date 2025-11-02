Iskusna Ruskinja prekinula čudesan niz tinejdžerice koja je osvojila juniorski Roland Garros

Ruska tenisačica Ana Blinkova pobjednica je WTA 250 turnira u kineskom Jiujiangu s nagradnim fondom od 236.415 eura.

Ruskinja je u finalu nakon sat i 40 minuta igre pobijedila Austrijanku Lilli Tagger s 6-3, 6-3.

Dvadesetsedmogodišnja Moskovljanka, 95. na svjetskoj ljestvici, osvojila je svoj drugi naslov na najvišoj razini i prvi od 2022. godine, kada je trijumfirala u rumunjskom Cluj-Napoci. Igrala je i u finalu Strasbourga 2023.

Tagger, 17-godišnja natjecateljica iz Tirola, dobila je poseban poziv kineskih organizatora za nastup, a iznenađujuće je stigla do finala, ne izgubivši ni set do polufinala.Austrijanka je aktualna juniorska pobjednica Roland Garrosa i trenutno je 235. na WTA ljestvici. U svom prvom WTA finalu morala je priznati pobjedu deset godina starijoj ruskoj protivnici.

