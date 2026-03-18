Hrvati ovo traže od države! Rad na daljinu, četverodnevni radni tjedan...

Nekad standardni model rada od "9 do 5" u Hrvatskoj sve više ustupa mjesto fleksibilnijim oblicima rada. Prema istraživanju koje je lani provela Alma Career Croatia s udrugom CESI, čak 66 posto muškaraca i 60 posto žena koristi neki oblik fleksibilnog rada, izvijestili su u srijedu s portala MojPosao.

Najučestaliji su oni oblici rada koji olakšavaju svakodnevnu organizaciju života, odnosno klizni dolasci i odlasci s posla te rad na daljinu.

U tom kontekstu sve više pažnje privlače primjeri iz inozemstva. Tako se u Australiji najavljuje zakon koji bi zaposlenicima omogućio pravo na rad na daljinu dva dana tjedno, gdje god je to moguće. Time se otvara i pitanje: Treba li Hrvatska slijediti isti smjer?

Primamljiv rad na daljinu

Čini se da fleksibilnost više nije "lijepi bonus", nego ozbiljan zahtjev zaposlenika. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, čak 87 posto ispitanika smatra da bi u Hrvatskoj trebalo zakonski omogućiti rad na daljinu, i to barem dva dana u tjednu, gdje god je to moguće.

Za velik dio zaposlenih dileme nema: ured nije nužno produktivniji. Dapače, mnogi tvrde da su učinkovitiji kada rade od kuće. Uz to, ističu i konkretne koristi za poslodavce - od manjih troškova prostora i opreme do nižih režija.

Neki idu i korak dalje pa predlažu alternativu za one koji ne mogu raditi na daljinu - četverodnevni radni tjedan.

Nije svima to bajna ideja

No, nisu svi na istoj liniji. Oko 11 posto ispitanika podržava rad na daljinu, ali smatra da država ne bi trebala to propisivati zakonima. Po njihovom mišljenju, takve odluke trebale bi ostati unutar tvrtki i ovisiti o dogovoru poslodavca i zaposlenika.

Postoji i manja skupina skeptika - oko 2 posto ispitanika ne podržava ovaj model rada. Smatraju da bi mogao stvoriti nejednakost među radnicima, posebno onima čiji poslovi jednostavno ne omogućuju rad izvan radnog mjesta.

Važno je napomenuti kako je u anketi sudjelovalo oko 500 ispitanika, bez prikupljenih demografskih podataka, pa se rezultati ne mogu u potpunosti preslikati na cijelu populaciju, ali jasno pokazuju trend koji je sve teže ignorirati.

