Što se krije iza smrti modne influencerice (27)? Detalj s nadzornih kamera uznemirio javnost

Turska javnost je u šoku nakon vijesti o iznenadnoj smrti Ayşegül Eraslan (27), modne influencerice i dizajnerice, koja je u petak, 13. ožujka, pronađena mrtva u svom stanu u Istanbulu. Dok prve informacije iz istrage upućuju na samoubojstvo, njezina obitelj i prijatelji sumnjaju na ubojstvo, otvarajući brojna pitanja o okolnostima koje su prethodile tragediji.

Šokantno otkriće i uznemirujuće poruke

Tijelo mlade influencerice otkrila je policija nakon što su članovi obitelji alarmirali vlasti jer im se danima nije javljala. Službenici su provalili u njezin stan u istanbulskoj četvrti Kağıthane i zatekli stravičan prizor. Prema prvim izvješćima, Eraslan je pronađena obješena o ogradu stepenica, s prerezanim zapešćima.

Misterij je produbljen nakon što su u javnost dospjele njezine posljednje objave na društvenim mrežama. U nizu poruka, Eraslan je pisala o teškom djetinjstvu, nedostatku roditeljske ljubavi i nasilju koje je trpjela. "Postoje stvari koje nisam mogla podijeliti s vama, stvari koje niste znali", napisala je. "Jedino što znam je da sam bila jako dobra osoba. Nikome nisam naudila." Slična poruka, ispisana na ploči s tragovima krvi, pronađena je u stanu, uz molbu da se netko pobrine za njezine pse.

Sumnje u službenu verziju događaja

Iako je preliminarna istraga smrt okarakterizirala kao samoubojstvo, bliski prijatelji i obitelj odbacuju tu mogućnost. Njezin prijatelj Semih Palancı javno je iznio tvrdnju da rukopis na pronađenoj poruci nije njezin, što je potaknulo teorije o zločinu. Palancı je iznio i šokantne detalje navodnog preliminarnog obdukcijskog nalaza, tvrdeći da su ozljede nespojive s vješanjem, no kasnije je priveden zbog "širenja obmanjujućih informacija".

Sumnje je dodatno potvrdila i obitelj. Otac i brat Ayşegül Eraslan prekinuli su medijsku šutnju, izjavivši kako vjeruju da je ubijena te su zatražili temeljitu i sveobuhvatnu istragu. Njihove sumnje temelje se na činjenici da se nedavno vratila s putovanja u Egipat i Los Angeles te nije pokazivala znakove depresije, a njezina karijera bila je u usponu. Kao uspješna dizajnerica s vlastitim ateljeom i više od 360 tisuća pratitelja na Instagramu, imala je velike planove za budućnost.

Uloga misterioznog glumca

U središtu istrage našao se i glumac Sunay Kurtuluş (28), koji je snimljen nadzornim kamerama kako ulazi u zgradu otprilike sat vremena prije procijenjenog vremena smrti. U svom iskazu policiji, Kurtuluş je priznao da je bio u kratkom posjetu te da je došlo do manje svađe nakon, kako je opisao, "razigranog šamara" koji mu je Eraslan zadala. Pušten je nakon ispitivanja jer je utvrđeno da je napustio zgradu prije njezine smrti. Njegovi odvjetnici su kasnije objavili priopćenje u kojem izražavaju sućut obitelji i naglašavaju da je njihov klijent ispitan isključivo kao svjedok u sklopu istrage.

POGLEDAJTE VIDEO: Hladan prodor, ali sunčaniji dani: Meteorolog otkrio što nas čeka do kraja tjedna