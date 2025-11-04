Matej Dodig iznenadio četvrtog nositelja u Finskoj, Gojo ispao nakon preokreta

Hrvatski tenisač Matej Dodig prošao je prvo kolo ATP Challenger turnira kojem je domaćin Helsinki, dok Borna Gojo nije uspio preskočiti prvu prepreku.

Da su obojica hrvatskih igrača slavila u svojim prvim nastupima igrali bi međusobno u drugom kolu, a ovako će Dodigov suparnik biti francuski igrač iz kvalifikacija Sascha Gueymard Wayenburg. Dodig je sa 6-3, 7-6(3) svladao srpskog igrača Dušana Lajovića, inače četvrtog nositelja u Finskoj, dok je spomenuti Gueymard Wayenburg svladao Goju sa 3-6, 7-6(2), 6-4.

Dodig je dominantno odigrao meč protiv Lajovića, 115. tenisača s ATP ljestvice. Dodig nije niti jednom izgubio svoj servis, dok je jači od svog suparnika bio i u tie-breaku drugog seta, ključnom trenutku meča.

Gojo je poražen iako je dobio prvi set. Bio je bez prave šanse u tie-breaku drugog seta, dok se u trećoj dionici dva puta vraćao iz break zaostatka. No, kod 4-4 je ponovno izgubio svoj servis, a potom je Gueymard Wayenburg odservirao za pobjedu i prolaz u drugo kolo gdje će igrati protiv Dodiga.

Prvi nositelj u Helsinkiju je Marin Čilić koji je već slavio u prvom kolu te će u drugom igrati protiv Talijana Stefana Napolitana. Na turniru nastupa i Luka Mikrut koji na premijeri igra protiv domaćeg igrača Eera Vase.

