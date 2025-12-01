Neočekivani povratak u HNL: Bivša Hajdukova devetka iznenadila transferom u Lokomotivu

Uoči kraja jesenskog dijela sezone Lokomotiva je povukla iznenačavajući, ali veliki potez, dovela je reprezentativca Sjeverne Makedonije Aleksandra Trajkovskog, bivšeg igrača Hajduka.

Iskusni ofenzivac stigao je u Zagreb u pratnji agenta Davora Ćurkovića, a nakon sastanka s Božom Šikićem dogovorene su sve stavke suradnje. U utorak se priključuje treninzima momčadi Nikice Jelavića.

Trajkovski je za Sportske novosti potvrdio transfer i objasnio kako je do njega došlo:

“Jako mi je drago da ću postati igrač Lokomotive, momčadi koju dobro poznajem iz vremena provedenog u HNL-u. Poklopile su se potrebe kluba i moje, i vjerujem da će suradnja biti od obostrane koristi.”

Nakon odlaska iz Hajduka, Trajkovski je mjesecima čekao inozemne ponude, no opcije koje je želio na kraju su propale. Ipak, cijelo je vrijeme ostao u reprezentativnom ritmu,od lipnja do studenog odigrao je pet utakmica za Sjevernu Makedoniju, posljednju 13. studenog protiv Latvije.

“Zdrav sam, to je najvažnije. Sve sam vrijeme trenirao, iako znam da je natjecateljski ritam nešto drugo. Uvjeren sam da ću ga brzo uhvatiti.”

Trajkovski je svjestan kako ga čeka ulazak u natjecateljsku formu, ali vjeruje da će se brzo uklopiti u momčad:

“Poznajem HNL, a brzo ću upoznati i sve suigrače i trenera. Nakon par utakmica bit ću u pravom ritmu.”

Lokomotiva tako pred nastavak prvenstva dobiva ofenzivca s iskustvom Serie A, La Lige i HNL-a, a Jelavić napada opciju koja bi mogla bitno podignuti razinu igre.

