FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEMA LJEPŠEG OSJEĆAJA' /

Pobijedile ga emocije! Pogledajte kako je Soldo reagirao nakon prvijenca za Dinamo

Pobijedile ga emocije! Pogledajte kako je Soldo reagirao nakon prvijenca za Dinamo
×
Foto: Slobodan Sandic/pixsell

Marko Soldo je iskoristio svoju priliku

1.12.2025.
23:03
Sportski.net
Slobodan Sandic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ponekad nogomet piše najljepše priče, a jedna takva odvila se ovog vikenda na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici. U trenutku koji će zasigurno pamtiti cijeli život, mladi Marko Soldo postigao je svoj prvi službeni pogodak za zagrebačke Plave, a klub je taj emotivan trenutak podijelio s vojskom navijača na društvenim mrežama.

Fotografija koju je zabilježio Luka Stanzl savršeno prikazuje čistu sreću i olakšanje na licu mladog igrača. Za klub koji se ponosi svojom omladinskom školom, ovakvi su trenuci potvrda da "modri" DNK i dalje teče venama novih generacija. U jeku zgusnutog rasporeda i borbe na više frontova, uključujući nadolazeći europski sraz s Real Betisom, ovakav bljesak domaćeg talenta došao je kao naručen.

Reakcije navijača ispod objave bile su gotovo euforične. Čini se da je Soldo svojim pristupom i borbenošću već osvojio srca navijača. "Ovakvi moraju igrat" i "Od prve minute protiv Hajduka u subotu", samo su neki od zahtjeva navijača koji u Soldi vide budućeg nositelja.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 

Dok se Dinamo priprema za nastavak sezone i lov na nove trofeje, jedno je sigurno, Marko Soldo je iskoristio svoju priliku i pokazao da se na njega itekako može računati.

Pogreb Sanjina Španovića je u srijedu (3.12.) u 14.00 na zagrebačkom Krematoriju.
 

POGLEDAJTE VIDEO: Lisica nakon demoliranja Karlovca: 'Ovo je bitno zbog jedne stvari'

DinamoMarko Soldo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'NEMA LJEPŠEG OSJEĆAJA' /
Pobijedile ga emocije! Pogledajte kako je Soldo reagirao nakon prvijenca za Dinamo