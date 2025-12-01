Pobijedile ga emocije! Pogledajte kako je Soldo reagirao nakon prvijenca za Dinamo

Ponekad nogomet piše najljepše priče, a jedna takva odvila se ovog vikenda na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici. U trenutku koji će zasigurno pamtiti cijeli život, mladi Marko Soldo postigao je svoj prvi službeni pogodak za zagrebačke Plave, a klub je taj emotivan trenutak podijelio s vojskom navijača na društvenim mrežama.

Fotografija koju je zabilježio Luka Stanzl savršeno prikazuje čistu sreću i olakšanje na licu mladog igrača. Za klub koji se ponosi svojom omladinskom školom, ovakvi su trenuci potvrda da "modri" DNK i dalje teče venama novih generacija. U jeku zgusnutog rasporeda i borbe na više frontova, uključujući nadolazeći europski sraz s Real Betisom, ovakav bljesak domaćeg talenta došao je kao naručen.

Reakcije navijača ispod objave bile su gotovo euforične. Čini se da je Soldo svojim pristupom i borbenošću već osvojio srca navijača. "Ovakvi moraju igrat" i "Od prve minute protiv Hajduka u subotu", samo su neki od zahtjeva navijača koji u Soldi vide budućeg nositelja.

Dok se Dinamo priprema za nastavak sezone i lov na nove trofeje, jedno je sigurno, Marko Soldo je iskoristio svoju priliku i pokazao da se na njega itekako može računati.

Pogreb Sanjina Španovića je u srijedu (3.12.) u 14.00 na zagrebačkom Krematoriju.



