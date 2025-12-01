Dinamo na vrhu! Kovačević jasno poručio pred kamerama: 'Neki pametuju…'

Dinamo je u Velikoj Gorici upisao važna tri boda, svladavši domaćina 2:0 i zasjevši na vrh ljestvice uoči subotnjeg derbija s Hajdukom. Plavi su do pobjede stigli pogocima Monsefa Bakrara u 34. minuti i Marka Solde u sudačkoj nadoknadi. Nakon utakmice dojam je iznio trener Mario Kovačević.

“Mislim da smo zasluženo slavili. Prvo poluvrijeme bilo je odlično, kontrolirali smo igru i ritam. U nastavku smo očekivali da će Gorica pokušati nešto više, tu smo malo pali, ali nismo im dopustili ozbiljne šanse. Crveni karton nas je čak malo i probudio. Drago mi je zbog Solde, strpljiv je i napokon je nagrađen,” rekao je Kovačević.

Dotaknuo se i zdravstvenog stanja Hoxhe, koji je morao napustiti igru: “Još je prerano za dijagnozu, nadam se da nije ništa ozbiljno.” Slično je komentirao i Lisicu: “Nije idealno, ali čekamo nove preglede.”

Objasnio je i česte rotacije u sastavu: “Mišić je jedini pravi standard iz prošle sezone. Kad bi ih bilo pet-šest, sve bi bilo lakše. No neki sa strane uvijek bolje znaju. Atmosfera je odlična, tko tvrdi suprotno – ne govori istinu. Dobili smo kvalitetne igrače, ali svi ulaze u potpuno novu ekipu. Nekima treba i pola godine da se uklope. Radimo mirno, bez previše priče, i vjerujem da će se sve to vidjeti na rezultatu.”

