pobjeda u gorici /

Navijači Dinama poslali poruku 'zagrebačkom dečku': 'Uozbilji se!'

Navijači Dinama poslali poruku 'zagrebačkom dečku': 'Uozbilji se!'
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Turopoljska momčad je imala dvije pobjede u nizu protiv Dinama

1.12.2025.
20:19
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
U posljednjem susretu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na gostovanju pobijedio Goricu sa 2-0 preuzevši vrh ljestvice.

Golove za Dinamo zabili su Monsef Bakrar (34) i Marko Soldo (90+2). "Modri" su od 75. minute igrali bez isključenog Luke Stojkovića.

Nakon teškog poraza u Lilleu, "Modri" su slavili u Turopolju. Momčad Marija Kovačevića se pobjedom vratila na prvo mjesto HNL-a i time bar malo isprala gorak okus nakon "francuske pljuske" u Europskoj ligi.

Pogreb Sanjina Španovića je u srijedu (3.12.) u 14.00 na zagrebačkom Krematoriju.

Turopoljska momčad je imala dvije pobjede u nizu protiv Dinama, u završnici prošle sezone slavila je 1-0 na svom terenu, a u 6. kolu zadala je Kovačevićevoj momčadi na Maksimiru (2-1) prvi poraz ove sezone. Ovoga puta Dinamo je uzvratio premda je do same završnice utakmica bila otvorena.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 

Ovo su neki od komentara navijača Dinama na društvenim mrežama zagrebačkog kluba:

"Mlad je, naućit će? Dokle više... Bravo Dinamo, bravo dečki unatoč svemu. Sad na derbi, svi na Maksimir!"

"Lijepo je ponovno biti na vrhu"

"Soldo došao u pravi tren.. bravo dečki - još jače protiv fritula!"

"Stojke koštat ćeš nas ovako u većim utakmicama, uzbilji se..."

"Topić, Soldo, Mudražija su definitivno zaslužili više minuta, od svih novih igrača su mi najgori Villar i Perez Vinlof."

"Javite nam kako je Hoxha..."

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo traži povratak na vrh HNL-a preko Gorice

