Navijači Dinama poslali poruku 'zagrebačkom dečku': 'Uozbilji se!'
Turopoljska momčad je imala dvije pobjede u nizu protiv Dinama
U posljednjem susretu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na gostovanju pobijedio Goricu sa 2-0 preuzevši vrh ljestvice.
Golove za Dinamo zabili su Monsef Bakrar (34) i Marko Soldo (90+2). "Modri" su od 75. minute igrali bez isključenog Luke Stojkovića.
Nakon teškog poraza u Lilleu, "Modri" su slavili u Turopolju. Momčad Marija Kovačevića se pobjedom vratila na prvo mjesto HNL-a i time bar malo isprala gorak okus nakon "francuske pljuske" u Europskoj ligi.
Turopoljska momčad je imala dvije pobjede u nizu protiv Dinama, u završnici prošle sezone slavila je 1-0 na svom terenu, a u 6. kolu zadala je Kovačevićevoj momčadi na Maksimiru (2-1) prvi poraz ove sezone. Ovoga puta Dinamo je uzvratio premda je do same završnice utakmica bila otvorena.
Ovo su neki od komentara navijača Dinama na društvenim mrežama zagrebačkog kluba:
"Mlad je, naućit će? Dokle više... Bravo Dinamo, bravo dečki unatoč svemu. Sad na derbi, svi na Maksimir!"
"Lijepo je ponovno biti na vrhu"
"Soldo došao u pravi tren.. bravo dečki - još jače protiv fritula!"
"Stojke koštat ćeš nas ovako u većim utakmicama, uzbilji se..."
"Topić, Soldo, Mudražija su definitivno zaslužili više minuta, od svih novih igrača su mi najgori Villar i Perez Vinlof."
"Javite nam kako je Hoxha..."
POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo traži povratak na vrh HNL-a preko Gorice